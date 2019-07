Once Upon a Time in Hollywood: fecha de estreno, sinopsis, tráiler y todo lo que debas saber sobre la película de Tarantino

La llegada de “Once Upon a Time in Hollywood” se anunció a inicios de este año por el famoso director de cine Quentin Tarantino lo cual fascinó a miles de personas, sin embargo, la noticia que ésta podría ser su última entrega sorprendió y entristeció a todos sus seguidores.

Sin embargo, las expectativas por su nueva película está dejando a más de uno con la emoción de no perderse ningún detalle, pues el anuncio de reconocidos actores está dando que hablar.

PUEDES VER: Once Upon a Time: la reacción de Polanski al saber que Tarantino incluyó asesinato de Sharon Tate

“He estado trabajando en este guión por casi cinco años, así como he vivido en la ciudad de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, a excepción de 1969, cuando tenía 7 años. Estoy muy emocionado de contar la historia de L.A. y de un Hollywood que ya no existe. Y no podría estar más feliz de la representación de DiCaprio y Pitt como Rick y Cliff”, mencionó Tarantino.

Historia

La película que hace notable referencia a la ya creada por Sergio Leone, Once Upon a Time in the West (1968) y Once Upon a Time in America (1984), se centra en el panorama cambiante de Hollywood a finales de los años 60, cuando la industria empezaba a olvidarse de los pilares clásicos.

La estrella de un western televisivo, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), intenta amoldarse a estos cambios al mismo tiempo que su doble (Brad Pitt). Sin embargo, la vida de Dalton parece que está ligada a sus raíces de Hollywood, puesto que es vecino de la actriz y modelo Sharon Tate (Margot Robbie), que acaba siendo víctima de la familia Manson en la matanza de agosto de 1969.

Fechas de estreno

Perú - 25 de julio

México - 16 de agosto

España - 15 de agosto

Argentina - 22 de agosto

Colombia - 15 de agosto

¿Cuáles serán los actores y personajes? | Elenco y personajes

Leonardo DiCaprio - Rick Dalton

Brad Pitt - Cliff Booth

Margot Robbie - Sharon Tate

Dakota Fanning - Squeaky Fromme

Al Pacino - Marvin Shwarz

Damian Lewis - Steve McQueen

Burt Reynolds - George Spahn

Clifton Collins Jr. - Ernesto The Mexican Vaquero

Emile Hirsch - Jay Sebring

Luke Perry - Scott Lancer

Scoot McNairy - Business Bob Gilbert

Nicholas Hammond - Sam Wanamaker

Keith Jefferson - Land Pirate Keith

Raul Cardona - Bad Guy Delgado

Michael McHugh - Alex Mendes

Además Tim Roth, Michael Madsen, Kurt Russell, James Marsden, Michael Vincent McHugh, Julia Butters, James Remar, Martin Kove, Brenda Vaccaro, Nichole Galicia, Craig Stark, Marco Rodríguez, Ramón Franco, Danny Strong, Sydney Sweeney, Clu Gulager, Mikey Madison, Inbal Amirav, Parker Love Bowling, Rebecca Rittenhouse y Harley Quinn Smith han sido elegidos en papeles no divulgados.

Mira el tráiler aquí