Comic Con 2019: Conoce las películas anunciadas por Marvel para la Fase 4

Lo que muchos fanáticos estaban esperando. Marvel Studios ha revelado finalmente durante la Comic-Con de San Diego la lista de las películas y seríes que serán estrenadas entre los años 2020 y 2021, entrando así en una nueva fase a nivel cinematográfico.

Pese a que en un primer momento varios de los títulos ahora anunciados se filtraron, no faltaron las sorpresas para los fanáticos quienes se muestran a la expectativa por los próximos estrenos.

Han sido 10 anuncios en total los que se hicieron durante la convención más grande del mundo freak, y son los siguientes:

Los Eternos:

Dirigida por Chloe Zhao y con la participación de Richard Madden como Ikaris, Brian Tyree Henry como Phastos, Angelina Jolie como Thena, Don Lee será Gilgamesh, Lia McHugh como Sprite y Salma Hayek como Ajak. Su estreno está programado para el 6 de noviembre del 2020.

Eternals - Estreno: 6 de noviembre 2020

The Falcon and the Winter Soldier:

Programada para el segundo semestre del 2020, la serie de Disney+ traerá a Daniel Bruhl interpretado por Barón Zemo.

The Falcon and the Winter Soldier - Estreno: 2020

Shan-Chi and the Legend of the Ten Rings:

Film que será protagonizado por Simu Liu y que mostrará al verdadero Mandarín que será interpretado por Tony Leung. Será dirigida por Destin Daniel Cretton y podrá ser vista en pantallas el 12 de febrero de 2021.

Shan-Chi and the Legend of the Ten Rings - Estreno: 12 de febrero de 2021

WandaVision:

Una serie más que podrá ser vista en el año 2021, es la protagonizada por Wanda Maximoff como la Scarlet Witch. Así mismo se podrá ver a Monica Rambeau, la primera Capitana Marvel.

Wanda vision - Estreno: 2021

Loki:

Otra serie programada para el 2021 es la que contará lo sucedido tras lo que se vio en Endgame. En esta se contará lo sucedido con el dios de la mentira que logró huir con el Teseracto.

Loki - Estreno: 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness:

Dirigida por Scott Derrickson, llegará a los cines el 7 de mayo del 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Estreno: 7 de mayo del 2021

What If?:

El 2021 también llevará a Disney+ la primera serie animada del MCU, ahora interpretada por Jeffrey Wright como The Watcher. Contando así la historia del personaje que vigila el multiverso.

Wat If? - Estreno: 2021

Hawkeye:

Jeremy Renner podrá ser visto ahora en una serie que le dará todo el protagonismo a su personaje, con la participación de Kate Bishop. Podrá ser vista en 2021.

Hawkeye - Estreno: 2021

Thor: Love and Thunder:

El Dios del Trueno vuelve a la pantalla grande el 5 de noviembre del 2021, ahora bajo la dirección de Taika Waititi. La sorpresa para todos es que podrá ser visto un nuevo Thor, Natalie Portman en el papel de Jane Foster.

Thor: Love and Thunder - Estreno: 5 de noviembre del 2021

Black Widow:

A pedido de todo el público, llega a la pantalla grande la historia del personaje femenino más significativa del UCM. Programada para el 1 de mayo de 2020, le dará todo el protagonismo a Scarlett Johansson.