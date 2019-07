Mahershala Ali será el nuevo Blade del UCM

El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó la noticia en la Comic-Con este sábado 20 de julio como la gran sorpresa al final del panel. Mahershala Ali, subió al escenario ante el aplauso masivo, con una gorra con el logo de Blade.

Ali ha estado en una buena racha en los últimos tiempos. Ganó su primer Oscar, al mejor actor de reparto, en 2016 por “Moonlight”, y ganó el mismo premio este año por su interpretación de Don Shirley en “Green Book”. Recientemente, protagonizó la tercera temporada de la serie dramática de HBO " True Detective".

Esta no es la primera incursión del actor en el mundo de los superhéroes. El año pasado, dio la voz a Prowler en el éxito animado “Spider-Man: Into the Spider-Verse” y también interpretó al villano Cornell “Cottonmouth” Stokes en la primera temporada de ‘Luke Cage’, emitida en Netflix.

‘Blade’ fue solo uno de los grandes anuncios hechos en la Comic-Con, junto al anuncio del elenco completo de ‘Los Eternos’.