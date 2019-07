One Piece manga 949 SPOILERS: ¿Rey de la prisión Udón? Luffy derrota a los soldados de Kaido

El manga de One Piece está de vuelta. Tras una semana de descanso, la obra de Eiichiro Oda regresa con el capítulo 949 y, como es costumbre, ya se han salido los spoilers. En la siguiente nota se detallarán todos los acontecimientos.

Recordemos que, en el episodio anterior (948), apareció un nuevo aliado para Luffy, Kawamatsu el Kappa, quien se une al viejo Hyogoro, Raizo y O-Kiku. Precisamente ella revela que en verdad es hombre pero con espíritu de mujer, sorprendiendo a los Mugiwara y a los fanáticos de One Piece.

A continuación se colocarán los spoilers de One Piece manga 949.

- En la portada de la Jump tenemos a Zoro, Sanji, Nami, Robin y a “medio Luffy” con sus ropas de Wanokuni. La portada de la próxima Jump será la segunda parte de la ilustración.

- Color Spread veraniego, con la banda de Sombrero de Paja en una piscina junto a un gorila gigante.- Todo el capítulo tiene lugar en Udon.

- Luffy y Tama se reencuentran- Luffy y el resto ataca a los subordinados de Queen.- Kid y Killer observan la situación mientras se recuperan.

- Daifugou lanza un arma química peligrosa.

- Luffy es descuidado y agarra a los infectados, recibiendo daño químico.

- Luffy lanza a los infectados lejos de la batalla.

- Daifugou tiene 200 cápsulas que le da a Babanuki para que este las dispare.

- Luffy amarra al elefante y las cápsulas explotan en su interior.

- Al final del capítulo consiguen derrotarlos y la prisión queda en manos de Luffy.

Al parecer, Luffy se apoderará de la Prisión de Udon y eso le servirá para poder tener bastantes aliados en su futura pelea con el Yonkou Kaido. El día de mañana se publicará el manga 949 de One Piece.

