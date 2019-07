Shingeki No Kyojin y Nanatsu No Taizai llegan a Twitter de manera oficial

Por el 60 aniversario de la Weekly Shonen Magazine y en colaboración con Mitsuya Cider, la revista lanzó una cuenta de Twitter este lunes llamada “Cuadro de consejos de un solo panel”.

Una interesante propuesta que promete responder preguntas existenciales de los fans con frases de las 10 series que presenta la Weekly Shonen en la actualidad.

Las series son Ahiru no Sora, Kindaichi Case Files, Cromartie High School, GTO, Attack on Titan, The Seven Deadly Sins, Hajime no Ippo, Fairy Tail, Baby Steps y Negima. Magister Negi Magi.

La cuenta de Twitter se lanzó para celebrar el 60 aniversario de la revista Weekly Shōnen, y está patrocinada por la compañía de refrescos Mitsuya Cider.

Este twitter funciona de la siguiente manera: los usuarios simplemente tienen que colocar sus preguntas etiquetando a la cuenta y esta les responderá con una imagen relevante para su situación. Aquí te dejamos un ejemplo.

Se han preparado aproximadamente 500 tipos de respuestas. Naturalmente, no esperemos que puedan resolver todo tipo de problemas y las preguntas más comunes son sacadas de contexto.