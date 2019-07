¿Tendremos Spider-Man 4? Sam Raimi revela que aún tiene en mente realizar la película

Podría mantenerse a cargo. La trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, es recordada por miles de fanáticos de Marvel como la mejor adaptación del trepamuros en el cine.

En 2010 se estrenó la última película de la saga, la cual no fue bien recibida por la crítica y el público, motivos suficientes para que los directivos de Sony no continuaran con la cuarta parte.

Esto dio pie a que se estrene un reboot de la película protagonizada por Andrew Garfield y luego otra producción en la que Tom Holland tomaría el disfraz del ‘amistoso vecino’.

Sin embargo, Sam Raimi aún tiene en mente la realización de Spider-Man 4, así lo contó en una conversación con Yahoo.

"Lo pienso todo el tiempo ¡Es difícil no hacerlo, porque cada verano sale otra película de Spider-Man! Entonces, cuando tienes un bebé que no nació, no puedes evitar pensar lo que podría haber sido. Pero trato de centrarme en lo que será y no mirar el pasado”, comentó el director.

Además, se supo quienes iban a ser los villanos de la cuarta parte gracias a unos bocetos que se revelaron en los últimos años.

Sam Raimi planeaba enfrentar a Spider-Man con Vulture, interpretado por John Malkovich. No solo eso, ya que otro de los villanos sería Mysterio y Bruce Campbell sería el elegido para el papel.

El director también declaró que le habría gustado mantener influencia del cine de terro clásico para hacer su historia más interesante.

“Estaba muy influenciado por (las películas de monstruos de Universal), y también me encantaron las películas de terror de Hammer”, pero me impresionaron más los cómics de Stan Lee y los grandes artistas como John Romita y Jack Kirby, quienes contaron historias con imágenes que tenían una presentación real cara a cara y también gigantesca. Estaba tratando de dar vida a ese tipo de imágenes en esas películas de Spider-Man”, finalizó Raimi.

