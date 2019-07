Marilyn Manson se une a ‘The Stand’, la nueva serie de terror de la CBS [VIDEO]

Durante una reciente entrevista con el medio Revolver, Marilyn Manson reveló que aparecerá en la próxima adaptación de CBS de la novela de terror de Stephen King, The Stand.

Esta no es la primera vez que Manson se une a la industria del entretenimiento. El ahora actor se también se unió al cantante de country Shooter Jennings para grabar una versión de “The End” de las Puertas para la miniserie. Josh Boone, mejor conocido por dirigir la adaptación cinematográfica de otra historia sobre la enfermedad, The Fault in Our Stars, escribió y dirigió el proyecto.

El nuevo rol extiende la creciente carrera de Manson en Hollywood. Por su parte. Manson hizo su debut en el cine en La Carretera Perdida de David Lynch, apareció en la serie de WGN, Salem y tendrá un papel en la próxima secuela de HBO Young Pope, The New Pope. y apareció por última vez en la serie de prueba de brujas de WGN, Salem.

Manson y Jennings también están trabajando en el nuevo álbum del anterior, que se espera para este año. La pareja primero colaboró en una canción no utilizada para Sons of Anarchy, en la que Manson participó en seis episodios.