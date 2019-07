Dragon Ball Super: Así evolucionó Gokú en el manga desde los años 90′s

Desde que se estrenó en los 90 hasta la última película, los personajes de Dragon Ball Super han tenido diferentes cambios en cuanto a estética, rasgos faciales, músculos y más. Uno de ellos es el personaje principal creado por Akira Toriyama, el saiyajin Gokú.

Procedente de un lejano planeta conocido como Vegita, el pequeño Gokú fue criado por Son Gohan para luego vivir sus propias aventuras junto a Bullma, Krilin y otros. ¿Cuánto cambió durante cada temporada? Acá te mostramos los diversos bocetos que tuvo a lo largo de estos años.

En la siguiente nota podrás encontrar los diferentes bocetos que se usaron en el manga de Dragon Ball Super. La evolución que tuvo Gokú desde joven hasta ser un adulto, así como también sus diferentes transformaciones, el Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2 y el 3.

Estos bocetos solo abarcan hasta la saga de Dragon Ball Z, justo cuando Gokú logra derrotar a Kid Buu. Como sabemos, luego de este arco se lleva a cabo Dragon Ball Super, donde aparecen los Dioses, ángeles e incluso nuevas transformaciones como Super Saiyajin God, Blue y Ultra Instinto.

En las imágenes se puede ver como Akira Toriyama define los músculos, sobre todo de los brazos y le da un aspecto un poco más serio a Gokú mientras va creciendo. Al principio luce una cara despreocupada, sin embargo, conforme van pasando los años, su semblante va cambiando.

Algo similar pasa con el Super Saiyajin, sobre todo la fase 2 donde se le puede ver a Gokú en un estado mucho más musculoso que de costumbre, llegando a ser pesado. Para las demás transformaciones mantiene una figura dócil. En la fase 3 su cabello se alarga como ya se sabe.

Así es como vemos la evolución que tuvo Gokú a lo largo de estos años en el manga de Dragon Ball Super, gracias a Akira Toriyama.

¿Cuántas temporadas hay de Dragon Ball y cuáles son?

Los episodios de Dragon Ball se dividen, por ahora, en 20 temporadas y 600episodios, a continuación encontraras una lista completa de los episodios de las distintas temporadas ordenadas por fecha de emisión y número.

¿Cuántos años tiene Goku?

¿Cuándo nació Goku? Oficialmente, la fecha del nacimiento de Goku fue un 16 de abril del año 736, según el calendario de Dragon Ball. El final de la saga de Dragon Ball Super ocurre en el año 780, por lo que el Saiyajin adoptado por la Tierra, por lógica, tendría 44 años.

