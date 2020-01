The Walking Dead: Carl asesina a su papá Rick Grimes en último cómic 192

Se fue un grande. El issue 192 de The Walking Dead presentó un momento que marcará un antes y después en la historia creada por Robert Kirkman. Con la muerte de numerosos protagonistas y villanos, era inevitable el deceso de uno de los principales personajes del cómic.

Esta nota incluye importantes spoilers de la trama principal de The Walking Dead y el último suceso que ocurrió en su edición número 192.

Tras discutir sobre como Rick Grimes derrumbó el gobierno de Pamela Milton, su hijo Sebastian disparó contra el ex sheriff de Atlanta. Un disparo que no lo mató, pero sirvió para que pudiera decir sus últimas palabras: “Qué has hecho”. Inmediatamente el joven termina por rematar al hombre que protagonizó por casi dos décadas el cómic de zombies más popular de la historia.

El cuerpo de un acribillado Rick Grimes yace sobre su cama hasta el amanecer. La tragedia continúa cuando, a la mañana siguiente, Carl Grimes planea buscar a su padre para tomar desayuno, pero cuando llega a su cuarto el horror se apodera de la escena. Un zombificado Rick mira a quien fuera su hijo en vida; ahora como simple alimento. Sin poder pensar o meditar la situación, Carl dispara contra el 'no muerto', quien cae para sorpresa del muchacho. Ha matado a lo que quedaba de su padre.

La muerte de Rick Grimes marca un hecho histórico en la obra de Kirkman, quién ya había comentado que la presencia de Rick no era necesaria para continuar The Walking Dead. La historia que empezó en un hospital de Atlanta termina con un asesinato por venganza ¿Qué pasará con TWD? El creador dio pistas del siguiente foco de la serie: Negan.

“Y con Rick Grimes muerto..., ¿quién será el foco de la serie? Les doy una jodida pista p*tos”, comentó Kirkman en referencia al colorido lenguaje del ex líder de los salvadores.

¿Crees que The Walking Dead pueda seguir sin Rick Grimes? Muchos fans están consternados por el suceso, pero hay quienes aseguran que Carl podría tomar la posta de su padre facilmente. Han pasado muchos años y el último Grimes ha madurado tanto en físico como mentalmente. Él será el encargado de liderar a lo que quede de la humanidad.