Tenki no Ko: Estrenan primer tráiler de siguiente película de Makoto Shinkai

Miles de fanáticos del anime terminaron conmovidos luego de ver el éxito cinematográfico de Makoto shinkai, que llevó por nombre ‘Kimi no Na wa’ (Your Name). Ahora se muestran a la expectativa por el próximo lanzamiento para la pantalla grande que el director tiene listo para su público fanático de la animación japonesa.

A través de sus redes sociales el director de cine anime, Makoto shinkai ha revelado un nuevo vídeo promocional de la que será su nueva película animada que llevará por nombre ‘Tenki no Ko’, que espera sea tan bien recibida como ‘Your Name’.

Esta nueva cinta de animación japonesa estará dirigida por el mismo que realizó ‘Byousoku 5 centimeter’ y ‘Kotonoha no Niwa’, Makoto Shinkai, así mismo estará a cargo de los guiones para esta película. El diseño queda en manos de Masayoshi Tanaka, quien ha trabajado en las mismas películas. Todo esto será llevado a la realidad gracias al estudio ‘CoMix Wave Films’.

La película se estrenará en japón este 19 de Julio, de igual manera se ha confirmado que podrá ser vista en todo el mundo, ya que se ha anunciado que llegará hasta Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.

Tenki no Ko

La película nos cuenta la historia de Hodaka, un estudiante de preparatoria que un día decide huir de su hogar ubicado en una isla y viaja hasta Tokio, pero que por cosas de destino termina perdiendo todo el dinero que había preparado. Sus días pasan de forma triste hasta que consigue un trabajo como escritor para una revista.

Tras comenzar en este nuevo trabajo, Hodaka se da cuenta que el mal tiempo no cambia y que los días continúan siendo lluviosos. Esto se mantiene así hasta que conoce a una chica de nombre Hina, quien vive con su hermano menor y que además tiene el poder para detener la lluvia y despejar el cielo.

