Game of Thrones: 5 series para reemplazar tu adicción a Juego de Tronos

El invierno acabó y el nuevo regente, Bran 'El Roto', reinará sobre los Seis Reinos de Westeros. Ese fue el desenlace de Game of Thrones, pero ¿qué haremos los fans tras el final de GoT?

Juego de Tronos tomó el podio como la trama más popular de la televisión por mucho tiempo y tras su salida los fans aún buscan como llegar el vacío que dejó la famosa producción de HBO. La cadena estrenará esta noche 'The Last Watch', documental sobre la octava y última temporada.

Por esta razón, aquí te recomendaremos 5 series que podrás disfrutar este domingo sin Game of Thrones y quizás, curar tu adicción a seguir la historia de la familia Stark por todo Westeros. Estas producciones son consideradas los reemplazos perfectos para todo fanático de GoT.

Vikingos (2013 – En emisión)

Vikings es una serie que está basada en las leyendas sobre el vikingo Ragnar Lodbrok, (Travis Fimmel) uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica que saqueó Northumbria, Francia y Bretaña. La serie retrata a Lodbrok como un guerrero curioso y navegante, tecnológicamente innovador, ambicioso y rebelde, que hace construir un barco a su amigo Floki, para lanzarse a explorar los territorios al oeste de Escandinavia desobedeciendo al jefe tribal, el Jarl (Conde) Haraldson, que ordena viajar hacia el este (orientación cardinal en la que se especulaba con gran riqueza en aquella época).

Black Mirror (2011 – En emisión)

La ficción distribuida por Netflix hace un análisis de las nuevas tecnologías de una forma avanzada y futurista que en ocasiones amenazan la integridad de las personas. Un camino por lo peligroso, las obsesiones, la moral, la soledad y los sentimientos envueltos en diferentes mundos controlados por lo tecnológico con un final, en su mayoría, catastrófico, aunque otras veces satisfactorio. Sombría y oscura, la primera temporada solo cuenta con 3 episodios.

Breaking Bad (2008 – 2013)

Breaking Bad narra la historia de Walter White (Bryan Cranston), un profesor de química con problemas económicos a quien le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable. Para pagar su tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia comienza a cocinar y vender metanfetamina,​ junto con Jesse Pinkman (Aaron Paul), un antiguo alumno suyo.

Marco Polo (2014 – 2016)

En pleno siglo XIII, el mercador y embajador italiano Marco Polo (Lorenzo Richelmy) se embarca en un largo viaje hacia el misterioso Oriente, cuyas tierras y culturas son tan desconocidas en Occidente. Su objetivo es alcanzar aquellos rincones del mundo al que sus predecesores han sido incapaces de llegar antes, conocer los misterios que esconden e iniciar nuevas rutas de comercio con ello. Lo que no espera es que su apacible viaje se trunque en una travesía llena de peligros y aventuras que le harán llegar a la corte del líder mongol Kublai Khan (Benedict Wong).

Hannibal (2014 – 2016)

Will Graham (Hugh Dancy) es un analista de crímenes del FBI a la caza de un asesino en serie. Will tiene una manera única de pensar, lo que le da la capacidad de empatizar de sobremanera con los psicópatas que caza. Esta habilidad le ayuda a entenderlos y saber casi lo que los motiva. Pero cuando la mente del asesino retorcido que está buscando es demasiado complicada, incluso para su entender, recluta la ayuda de uno de los médicos principales psiquiátricos en el país, el Dr. Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen). Juntos forman un equipo para ayudar al FBI en la caza de asesinos en serie.

Puede que estas alternativas puedan aliviar tus ansias por GoT; sin embargo, volver a ver Juego de Tronos desde el inició también podría ser una opción interesante.

Si bien este domingo no habrá Game of Thrones, esta noche tendremos 'The Last Watch' documental que mostrará detrás de cámaras exclusivos, entrevistas y momentos entre el equipo de actores, creadores y producción durante la octava temporada de la serie.