Aladdin: 5 cosas que no sabías de la nueva película de Disney

Este jueves 23 de mayo, se estrena en todos los cines a nivel nacional, Aladdin en la versión de acción real, una cinta que promete cautivar con la magia única que Disney ofrece, la trama de amor basada en la historia de Aladdín, un adorable pero desafortunado ladronzuelo enamorado de la hija del Sultán, la princesa Jazmín.

Con un nuevo elenco liderado por Will Smith como el genio de la lámpara, la última producción de Walt Disney buscará conquistar los corazones de fans de todas las edades. Aquí te revelaremos sus secretos.

Esta cinta, que cautivó a todos desde su primera versión animada, vuelve a pantalla grande y aquí, te contamos 5 datos curiosos sobre su producción:

La diseñadora de maquillaje y peinados, Christine Blundell, creó una peluca, una barba y un bigote que usó Navid Negahban en su rol de Sultán. Cada una de las piezas, coloreadas para que combinaran con su color natural, tenía cabello auténtico entretejido. El proceso completo llevaba 45 minutos todos los días.

La habitación de Jazmín en el palacio refleja la inteligencia y la fortaleza de su carácter. La decoración de la escenografía incluye libros, mapas, opulentos tapices y piezas de arte coleccionadas por la princesa.

La secuencia musical “Prince Ali” (“Príncipe Alí”) es la producción más grande en la película, con 250 bailarines y 200 extras. El diseñador de vestuario, Michael Wilkinson, y su equipo crearon más de 200 atuendos sólo para los extras.

La diseñadora de producción, Gemma Jackson, premiada con un Emmy® por su trabajo de diseño de producción en Game of Thrones, fue la encargada de dar vida a Agrabah.

La primera vez que se estrenó “Aladdin” fue en 1992 en una versión animada bajo la dirección y producción de John Musker y Ron Clements.

¿Estás preparado para ver Aladino? La película se estrenará este jueves 23 de mayo en la mayoría de cines a nivel nacional.

Sinopsis de Aladdín (2019)

Rodeada por los Siete Desiertos, se encuentra la ciudad de Agrabah, una metrópoli de calles estrechas y plagadas de gente, donde en lo más alto puede verse el majestuoso castillo del Sultán. Allí vive la joven princesa Jasmine (Naomi Scott) junto con su padre el Sultán (Navid Negahban) y el visir real Jafar (Marwan Kenzari). La vida de todos ellos dará un giro inesperado después de que el joven Aladdin (Mena Massoud) entre en la Cueva de las Maravillas y descubra la lámpara mágica cuyo Genio (Will Smith) tiene el poder omnipotente de conceder tres deseos a cualquiera que la posea.



Esta nueva adaptación musical en acción real del clásico de Disney Aladdín (1992) está dirigida por Guy Ritchie (Rey Arturo: La leyenda de Excalibur, Sherlock Holmes: Juego de sombras), y el guión lo firma John August (Frankenweenie, Charlie y la fábrica de chocolate). El reparto protagonista del filme está formado por Mena Massoud (Jack Ryan) como Aladdin, Naomi Scott (Power Rangers) como Jasmine, Marwan Kenzari (Asesinato en el Orient Express) como el villano Jafar, Nasim Pedrad (New Girl) como Dalia, Navid Negahban (12 valientes) como el sultán de Agrabah, Billy Magnussen (Maniac) como el Príncipe Anders y Will Smith (Bright) como el Genio.