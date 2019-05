Game of Thrones: Emilia Clarke habló sobre fin de la serie y destino de Daenerys

Mientras en redes sociales se multiplican los debates a favor y en contra del final de Game Of Thrones, el elenco de la serie también expuso su posición al respecto.

Una de las primeras en salir al frente ha sido Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, quien habló con Entertainment Weekly sobre la escena central de “The Iron Throne”.

Para muchos, la escena final entre Daenerys y Jon Snow, ha sido la central del capítulo. sobre todo, porque nos da pie a conocer el verdadero destino de cada uno de los personajes en la historia de HBO. Esta fue la impresión de Emilia Clarke al conocer qué pasaría con 'la madre de los dragones'.

“Recibí los guiones en octubre de 2017 y cuando leí la escena, me largué a llorar y salí a caminar. Me fui de casa con las llaves y el teléfono y caminé durante cinco horas, hasta que me salieron ampollas en los pies. Pensaba: ‘¿Cómo voy a hacer esto?’”.

Daenerys Targaryen y Jon Snowy se conocen

En otro momento, Emilia Clarke contó que cuando viajó a Belfast para la lectura de la temporada final con el elenco y los directores, ella se sentó frente a Kit Harington, quien aún no sabía lo que iba a pasar.

“La miré a Emilia y fue un momento de darme cuenta y decir ‘No, no…’”, recordó Harington. “Estaba llorando, y me pareció maravilloso poder ver esa reacción, que no lo hubiera leído antes”, señaló la actriz.