Juego de Tronos 8x06: ¿A qué hora y dónde ver el final de la serie? [VIDEO]

Juego de Tronos 8x06 está dividiendo a las redes sociales, no solo por su trama, sino por quién será el gran vencedor del Trono de Hierro. Muchos no solo están entusiasmado por conocer al gran gobernador de los 7 reinos, sino por saber qué personajes finalmente sobrevivirán.

El capítulo 8x06 de Juego de Tronos nos presenta esta noche la culminación de 8 temporadas de una historia llena de fantasía, amor y traiciones. Si bien los fans son los más emocionados por conocer el final, ellos serán los únicos que decidan si HBO le dio a su serie favorita el final que se merece.

GUÍA DE CANALES PARA VER GAME OF THRONES 8X06

¿Cómo ver HBO GO EN VIVO GRATIS?

HBO GO y HBO Now, son las plataformas que nos permitirán ver la serie de forma GRATIS, ya que nos darán acceso a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes. Con el paso de este periodo de prueba, el usuario es libre de cancelar la suscripción o no.

Game of Thrones ONLINE: Horarios para ver GOT en el mundo

Estados Unidos: 9:00 p. m.

México: 8:00 p. m.

Panamá: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

Perú: 8:00 p. m.

Venezuela: 9:00 p. m.

Chile: 10:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Bolivia: 9:00 p. m.

Uruguay: 10:00 p. m.

Paraguay: 10:00 p. m.

Game of Thrones 8x06 tráiler oficial

¿Cuánto cuesta HBO GO?

- Perú: 31.90 soles al mes

- México: 149 pesos al mes

- Colombia: 29.900 pesos al mes

- Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now)

- España: 7,99 euros al mes

Game of Thrones por HBO EN VIVO: ¿Qué ocurrió en GOT 8x05?

El capítulo de Juego de Tronos empezó con el asesinato de Varys por parte de Daenerys, luego de enterarse que este estaba conspirando para poner a Jon Snow en el trono pues él también es un Targaryen.

Tyrion le dice a Daenerys que cuando suenen las campanas, suspenda el ataque para salvar a miles de personas. Acto seguido, el menor de los Lannister libera a su hermano Jaime para que huya con Cersei.

El ataque a King's Landing comienza, luego que Daenerys acaba con el ejército de Euron y la Compañía Dorada suenan las campanas. Sin embargo, esto no calma a la Madre de los Dragones, quien termina aniquilando a toda la ciudad.