My Hero Academia: ¿Nuevo traje para Deku? Figura muestra nueva apariencia de protagonista

La llegada de la nueva temporada del reconocido anime y manga My Hero Academia (Boku No Hero Academia) se siente cada vez más cerca. Y para mantener a los seguidores con la emoción y expectativas, se ha revelado a través de redes sociales un inesperado cambio de apariencia para el ya conocido protagonista Midoriya Izuku ¿Lo puedes creer?

Pese a que aún no se ha estrenado su nueva temporada y que el manga sale ocasionalmente los fines de semana, My Hero Academia (Boku No Hero Academia), ha logrado mantener su popularidad e incluso aumentando su número de fanáticos. Todo esto es gracias a la genial trama que se muestra en la que con el paso del tiempo se puede ver como los héroes protagonistas van creciendo y madurando, esto es lo que se logra ver en las fotos de la más reciente figura que ha sido lanzada al mercado.

Recientemente la empresa ‘Toho Animation Stores’ ha lanzado una nueva figura al mercado, esta última está inspirada en el protagonista de My Hero Academia, Midoriya Izuku. Un detalle importante es que esta nueva obra contará con acabados metálicos. Pero un detalle en esta estatuilla es lo que ha despertado la curiosidad de miles de fanáticos.

A diferencia de el diseño que se ha visto hasta el momento en que ‘Deku’ lleva guantes largos y blancos, se puede ver como regresa a un estilo anterior, volviendo a usar guantes cortos, pero en esta ocasión con una coloración roja. ¿Aparecerá entonces este nuevo diseño en la próxima temporada de My Hero Academia?

Toho Animation Stores will be releasing a limited edition version of the Boku No Hero Academia ARTFX-J figurine for Midoriya Izuku, also known as "Deku!" This version will come with a metallic finish!

