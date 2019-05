The Big Bang Theory 12x24 FINAL: ¿Cómo ver el último capítulo de la serie?

Esta semana los fanáticos se despedirán de una de las producciones más exitosas de Warner Bros y The CBS. The Big Bang Theory trajo alegrías, risas y carcajadas durante 12 años tras su estreno, pero llegó la hora de partir. Desde que Jim Parsons decidió no continuar como Sheldon Cooper en TBT, los productores decidieron que esta sería la última temporada de la serie ícono del mundo geek.

Con el tiempo, la serie se convirtió en un escaparate de la cultura pop, dándole tribuna a todo, por lo que su historia cautivó a más de un seguidor de estas corrientes. A 12 años de su estreno, el show le dice adiós a sus fans. En esta nota entérate dónde y a qué hora ver el capítulo final de The Big Bang Theory

The Big Bang Theory final temporada 12

CBS informó que su serie tendría un final especial, el cual estará conformado por dos capítulos:

12x23: ‘The Change Constant’: "Sheldon Cooper y Amy tendrán grandes noticias'".

12x24: ‘The Stockholm Syndrome’: "Bernadette y Wolowitz salen sin sus hijos por primera vez; Penny y Leonard intentan mantener un secreto; Sheldon y Amy se mantienen unidos; y Koothrappali hace un nuevo amigo.

¿Dónde ver el final de The Big Bang Theory?

Estados Unidos: 8:00 p. m.

Perú: 7:00 p. m.

México: 7:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m.

Ecuador: 7:00 p. m.

Chile: 9:00 p. m.

Argentina: 9:00 p. m.

¿Dónde ver el capítulo final de The Big Bang Theory?

Este jueves 16 de mayo CBS lanzará por su señal el final de The Big Bang Theory a las 8 p. m. Estados Unidos será el primer país en poder ver el desenlace de la historia. En el caso de Latinoamérica, se espera que Warner Channel emita un anuncio en las próximas horas confirmando su lanzamiento.

Tráiler de The Big Bang Theory

Cameos de The Big Bang Theory

A medida que la exitosa comedia de CBS se hizo más y más popular, atrajo más atención de los anunciantes y de figuras de la televisión y del cine. La obsesión de Sheldon, Leonard, Howard y Raj con cintas, programas de televisión y artistas del cómic, dieron pie a los cameos más aplaudidos de la serie. Por ejemplo, Wil Wheaton, Brent Spiner y LeVar Burton de Star Trek: The Next Generation aparecieron en el programa, así como el cofundador de Apple, Steve Wozniak, entre otros.