Game of Thrones: Fans molestos con el giro de personaje que tuvo Daenerys [VIDEO]

Game of Thrones 8x05 ha dividido las opiniones entre los fanáticos de la serie de HBO. Algunos han quedado fascinados con lo visto el día de ayer, mientras que otros, vienen comentando en las redes sociales lo negativo de esto.

Uno de estos puntos es el giro de trama que tuvo el personaje de Emilia Clarke, la Madre de los Dragones, Daenerys Targaryen.

Durante las siete temporadas de Game of Thrones, nos mostraron que Dany siempre quiso sentarse en el tan ansiado Trono de Hierro, algo por lo que ha peleado bastante e incluso poner su propia vida en peligro en más de una ocasión.

Sin embargo, en el capítulo de ayer, GOT 8x05 pudimos ver como a Daenerys no le importaba solo el trono, sino que tampoco le importaba la vida de las personas inocentes, a quienes quemó sin remordimiento alguno. "Burn them all".

Este giro de trama ha llamado la atención de los fanáticos, quienes hicieron sentir su malestar en las redes sociales, donde mencionan que han "tirado al tacho" a uno de personajes más importantes de toda la serie.

¿En qué se basan estos comentarios? Los fans creen que la locura de Daenerys Targaryen fue de la noche a la mañana, que ella debió haber sido la verdadera reina y que al final, terminó haciendo lo que en un principio dijo que no haría, "reducir todo a cenizas".

¿Qué opinas? ¿Te gustó el giro de personaje que sufrió Emilia Clarke en Game of Thrones 8x05?

AVANCE GAME OF THRONES 8X06

Game of Thrones ONLINE: Hora de estreno en Perú

La exitosa serie GOT, se estrenará en Perú el domingo 14 de abril a las 8:00 p.m. a través de HBO.

Game of Thrones: ¿Quién escribió GOT?

Game of Thrones es una novela de fantasía escrita por George R. R. Martin. La serie de televisión está basada en esta saga literaria y se centra en las luchas de los Siete Reinos del continente de Poniente, donde se desarrolla la trama principal, con el objetivo de tomar el control del Trono de Hierro y, por ende, de los Siete Reinos.

Game of Thrones: ¿Cuántas temporadas tiene GOT?

Hasta la fecha, Game of Thrones tiene siete temporadas y 67 capítulos. Este 2019 se estrenará la última temporada por lo que la serie finalizará con un total de 73 capítulos, los cuales son retransmitidos en HBO.

Game of Thrones: ¿Cuántos capítulos tiene GOT Temporada 8?

La octava temporada de ‘Juego de Tronos’ estará compuesta por seis episodios que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora.