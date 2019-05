Malcolm in the middle: Bryan Cranston se reunió con "Lois" a 13 años de fin de serie

La serie protagonizada por Bryan Cranston es considera una de las mejores historias de su generación, al plasmar en pantalla los pormenores que toda familia puede pasar en su día a día.

Si bien esta producción llevó a Frankie Muniz al estrellato, quien obtuvo reconocimiento de la crítica y buena respuesta del público fue Bryan Cranston. El intérprete que ha pasado por más de una serie desde el final de Malcom en el 2006 ha tenido la oportunidad de reunirse con una de sus ex coestrellas, nos referimos a Jane Kaczmarek.

A pesar de las excentricidades de la familia Wilkerson, era fácil sentirse identificado con la serie, por lo que los fans de Bryan Cranston se sorprendieron al ver otra vez juntos al actor con Kaczmarek, quien en la historia daba vida a Lois, su esposa.

La foto fue subida por Cranston a su cuanta de Instagram con el mensaje “Hal y Lois, juntos de nuevo”. En poco tiempo la imagen se ha vuelto popular en la red social y ha acaparado la atención de los cibernautas.

"¿Podemos tener una nueva temporada de Malcom, por favor?", "Ustedes son mis segundos padres, he visto la serie como 20 veces. Gracias por todo", "¡Qué foto tan épica!" y "¡Aunque terminó en 2006, Malcolm in the Middle sigue siendo mi programa favorito!”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación original.