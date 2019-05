Game of Thrones: ¡Cuidado! Malos fans filtran final de la serie en redes [VIDEO]

A solo dos capítulos del final de Game of Thrones, las filtraciones están a la orden del día. Durante todas estas semanas, seguidores de Juego de Tronos han tenido que surcar los avances expuesto en redes sociales.

Capítulos emitidos antes de tiempo y la revelación de dos muertes importantes del 8x04, "El último de los Stark", han marcado las últimas entregas. Pero si pensaste que esto se había acabado, estás equivocado. El final de la serie habría llegado a Internet.

De acuerdo con el portal Independent, la serie original de HBO estaría sufriendo la publicación de detalles claves de sus próximas dos entregas en las que debería desarrollarse la "Batalla de Desembarco del Rey", el encuentro final entre los Lannister y Targaryen/Stark.

La filtración se habría publicado en la plataforma Reddit, post ahora eliminado, pero que tiene a su favor detalles reveladores del capítulo "El último de los Stark". En esta nota no expondremos a detalle las escenas compartidas.

Tras lo divulgado, el portal Express recopila comentarios de fans que han leído la información e indican que el 'fandom de Juego de Tronos' se dividiría luego de la conclusión de la serie.

"No me creo las filtraciones de Game of Thrones para el final, no puede ser", "Realmente deseo que los fanáticos de #GameofThrones que evitan las filtraciones se den por vencidos y las lean. Hay algo raro acá" y "Estoy con el corazón roto después de leer las filtraciones de Game Of Thrones", son algunos de los comentarios.