My Hero Academia: Así lucirán los protagonistas del anime cuando sean mayores

Uno de los animes más vistos y leídos por todos los fans es My Hero Academia (Boku no Hero Academia). Una serie que cuenta un flashback desde el primer episodio, pues nos narra todo lo que pasó Izuku Midoriya para convertirse en el héroe número uno.

La historia de My Hero Academia se basa en un mundo donde la mayoría de personas tienen poderes especiales (Quirk) y entrenan para ser héroes. Uno de ellos es Izuku Midoriya, quien nace sin ningún poder alguno, sin embargo, a través de su travesía logra obtener uno y vencer a los villanos.

Como sabemos, My Hero Academia (Boku No Hero Academia) es un anime flashback, por lo que tanto Izuku como sus compañeros ya han crecido, sin embargo, los fans se preguntan ¿cómo lucirían estos personajes de grandes? Aún no sabemos cómo transcurrirá el anime y manga, lo cual no es impedimento para que los fans creen algunos Fan Art.

Joshua Chan es el seguidor del anime que realizó estos increíbles diseños donde aparecen Izuku Midoriya, Katsku Bakugo, Shoto Todoroki, Momo Yaoyorozu, Ochaco Uraraka y Tsuyu Asui. Los personajes que tienen más relevancia e importancia en My Hero Academia (Boku No Hero Academia).

El anime creado por Kōhei Horikoshi se mantiene en emisión a través del manga, sin embargo, la versión animada se estrenará en octubre del presente año, donde se animará el arco argumental del Internship, donde los jóvenes probarán a ser héroes por primera vez. Así mismo veremos al nuevo villano Overhaul.

En la notagalería podrás ver todas las imágenes de My Hero Academia.