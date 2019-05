Game of Thrones: ¿No viste el capítulo? Mira el divertido resumen de 'Te lo resumo' [VIDEO]

El pasado domingo se estrenó el cuarto episodio de Game of Thrones (GOT 8x04) titulado "The Last of the Starks". Sin embargo, a pesar de que hayan pasado algunos días, hay personas que aún no han visto el episodio por diversos motivos.

Es por ello que, en esta nota te traemos la mejor manera de ver el episodio Game of Thrones 8x04 sin necesidad de HBO, HBO GO o entrar a servidores ilegales. ¿Cómo así? Todo gracias al youtuber argentino 'Te lo Resumo'.

Como ya es una costumbre, este canal de YouTube suele subir diversos videos de resúmenes de películas y series, donde coloca diversas frases y escenas de otros filmes, combinando todo y obteniendo un resultado muy gracioso.

En esta oportunidad, 'Te lo Resumo' colgó su video de Game of Thrones 8x04 en tan solo 8 minutos. ¿Crees que es posible hacer esto? Aquí te dejamos el video para que juzgues y te diviertas al mismo tiempo.

GOT 8x04 empezó con un funeral en Winterfell, donde queman a todos los caídos de la Gran Guerra. Luego de ello, se encuentran festejando el triunfo, donde ocurre un momento muy comentado por todos, aparece un vaso de Starbucks en la mesa de Daenerys.

La parte emotiva fueron los corazones rotos de Gendry, Tormund y Brienne. Sin embargo, lo más triste del cuarto capítulo de Game of Thrones fue cuando La Montaña le corta la cabeza a Missandei frente a Daenerys, quien perdió a Rhaegal minutos atrás.

¿Qué ocurrirá en Game of Thrones 8x05? Aquí te dejamos el adelanto.

Game of Thrones: ¿Qué significa última palabra de Missandei antes de morir?

"Dracarys". Esas fueron las últimas palabras de Missandei de Naathantes de ser ejecutada por La Montaña en el último episodio de Game of Thrones 8x04, 'The Last of the Starks'.

Sin embargo, no fue la única muerte que dejó en shock a todos los fans pues Rhaegal, el dragón de Daenerys, también murió a manos de Euron Greyjoy. Pese a ello, en esta nota nos centraremos en la última palabra de Missandei. ¿Qué significa exactamente "Dracarys"?

Este término ha sido usado por Daenerys en varias ocasiones. Significa "Fuego de dragón" en Alto Valyrio y ha funcionado como una orden para que Drogon, Rhaegal y Viserion ataquen. Sin embargo, Missandei le dio otro significado, "reduce todo a cenizas".

La actriz que interpreta a la consejera de Daenerys, Nathelie Emmanuel, declaró para Entertainment Weekly (EW) que su última escena "fue fantástica". Así mismo, reveló que ella "cree en su reina y su causa; estoy feliz de que haya tenido este tipo de salida. Es emotivo".