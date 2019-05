Prueba de Fondo: Muestran afiche de película basada en la maratonista Ines Melchor

Es oficial. Mediante Facebook y Twitter se compartió el poster oficial de la película “Prueba de Fondo”, filme centrado en la carrera deportiva de Inés Melchor, record sudamericano y reconocida maratonista nacional

Como ya se había anunciado, el filme peruano llegará a las salas a partir del jueves 30 de mayo comenzando por la ciudad de Huancayo, localidad donde se realizó gran parte del rodaje de la película.

La deportista Ines Melchor permitió que todo un equipo de grabación la acompañe durante sus carreras alrededor de Sudamérica. La producción del documental “Prueba de Fondo” tomo lugar en importantes sitios como Rio de Janeiro, Santiago de Chile y Lima.

“Siempre que me he trazado un objetivo, una meta, siempre me ha gustado cumplirla. De alguna manera todas las personas debemos tener un sueño y ese sueño son los objetivos y metas”, comentó la atleta.

Fueron 3 años de rodaje que incluyeron también la presentación de las hermanas Daisy y Lucero Chocca, dos jóvenes deportistas que viajan a Huancayo para seguir el mismo camino de éxito que Melchor.

Con miras a representar a nuestro país en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Inés Melchor vive un gran momento en su carrera. Contando con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Marca Perú, la casa realizadora 'Retrovisor Comunicaciones' planea estrenar su obra el 6 de junio de este año.