Avengers Endgame: Los Russo defienden controversial escena de la Viuda Negra

Advertimos spoilers. Si eres de los que ya vieron y lloraron viendo Avengers: Endgame, sabrás que uno de los momentos más impactantes de la película es el sacrificio de la Viuda Negra.

Si bien fue un acto completamente heroico que le permitió a Los Vengadores obtener la gema del alma y revivir a los caídos, el mensaje que expresa no le habría gustado a un grupo de fans de Marvel

Durante el viaje de Hawkeye y Black Widow al planeta de Vormir, ambos vengadores son guiados por el fantasma de Cráneo Rojo a la cima del abismo que guarda la preciada piedra del infinito. Es en ese momento que ambos deben decidir quién caerá para que el otro pueda seguir con la aventura.

En conversación con el portal Enterteiment Weekly, el director de la cinta, Joe Russo aclaró mayores detalles sobre la secuencia. "Es una lucha ver quién se va a suicidar", dijo Russo a EW. "Es un concepto loco para una escena. Y como has visto en The Avengers, ella es mejor luchadora que él. Así que cuando se trata de una pelea entre los dos, ella gana", acléeró.

Uniéndose a la crítica, la periodista Constance Grady de Vox comparó el destino de Natasha Romanoff en Endgame con el tópico de cómic llamado "fridging", en el que una mujer es asesinada para motivar a un personaje masculino.

Esta no es la primera vez que Black Widow ha provocado un alboroto entre los fanáticos. Su incipiente romance con Bruce Banner en Age of Ultron también enfureció a algunos espectadores, en particular a una escena en la que ella misma se hace llamar "monstruo" porque fue esterilizada por la fuerza como parte de su adoctrinamiento en la Sala Roja como asesina rusa.

¿Crees que el sacrificio de la Viuda Negra transmita otro mensaje a los fans? Si bien los directores han calificado la escena como una de las más tristes en todo el UCM, esta no será la despedida del personaje debido a que tendremos una película basada en la vengadora durante la próxima fase 4.