Avengers: Endgame: Sebastian Stan reveló la amarga verdad detrás del final

Avengers: Endgame, como su título lo indica, es considerada como la culminación de todo el Universo Cinematográfico de Marvel hasta el momento.

Con la promoción de la película todavía en pantalla, el actor que le da vida a 'Soldado del invierno', Sebastian Stan, conversó con Jimmy Fallon sobre la película y la futura serie que tendrá junto a Anthony Mackie (Falcon). En ese sentido, el actor contó la verdad detrás del final de Avengers: Endgame.

Ante la pregunta de Jimmy Fallon sobre si sabía qué estaban filmando, recordemos que los hermanos Russo no le dieron el guion completo a los actores, el intérprete reveló qué la escena del final de Avengers: Endgame tiene una connotación muy distinta a la que los fans piensa. "Lo que filmamos fue una boda y las reacciones son porque la estábamos viendo", exclamó.

ADVERTENCIA: lo siguiente son spoilers de la película

Si ya viste Avengers: Endgame, sabrás que Black Widow y Tony Stark hacen sacrificios fatales para evitar que Thanos lleve a cabo su malvado plan. La cinta acaba con una escena que presenta a los héroes del UCM mostrando su respeto a sus compañeros caídos.

"En realidad esa no era la escena que estábamos grabando", reveló Stan en The Tonight Show. "Todo lo que filmé, lo descubrí ese día. Podrías decirlo por mi expresión, escondo la confusión bajo una mirada graciosa. No lo sabíamos".

Además detalló cómo los hermanos Russo, directores de Avengers: Endgame, y productores de la cinta los engañaron a él y al resto del elenco para que no sepan lo que estaba pasando en el final.

"Me dijeron que había una boda y yo dije: '¿Quién se va a casar?' Pero todos estaban vestidos muy formales y yo estaba mirando alrededor y dos personas no estaban allí, así que supongo que era la novia y el novio. Pero eso es lo que era. Fue una boda. Usted vio la película, ¿verdad? Fue una boda", respondió entre risas.

Los directores revelaron previamente que no dieron todos los detalles de la película al elenco, no por falta de confianza, sino para que el elenco no filtre de casualidad alguna de las escenas.