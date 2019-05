Game of Thrones: ¡Por fin! El selfie de Arya y el Rey de la noche que fans anhelaban

Game of Thrones 8x03 nos presentó una de las batallas más épicas de la televisión, la Batalla de Winterfell, encuentro que tenía como protagonistas al Rey de la noche contra el Norte y sus aliados.

Con el fin del episodio, televidentes vieron por última vez al Rey de la noche en pantallas, luego de haber sido asesinado por la joven Arya Stark. La escena ha impactado a más de un fan quiénes no imaginaron que el villano de la serie acabar de esa manera. Los que celebraron el lanzamiento del capítulo fueron Vladimir Furdik (Night King) y Maisie Williams (Arya) en Instagram.

Desde hace varias temporadas, Vladimir Furdik encarna al enemigo de Jon Snow. Con su última aparición en la pantalla chica, el intérprete decidió compartir con sus seguidores en Instagram una inédita foto junto a su compañera de reparto Maisie Williams. "Ella me mató con una sonrisa", escribió el 'Rey de la noche' en la red social.

Maisie Williams habló del gran momento de Arya Stark

Williams al momento de leer el guión del episodio pensó que los seguidores de GoT la odiarían porque la derrota del Night King estaba en la agenda de su hermano, Jon Snow.

“Inmediatamente pensé que todos lo odiarían; que Arya no se lo merece. Lo más difícil en cualquier serie es cuando construyes un villano que es tan imposible de derrotar y luego lo derrotas. Se debe hacer de manera inteligente porque, de lo contrario, las personas dicen: 'Bueno, [el villano] no podría haber sido tan malo cuando una chica de 100 libras entra y lo apuñala'. Tienes que hacerlo fresco. Y luego le dije a mi novio y él me dijo, 'Mmm, debería ser Jon aunque realmente, ¿no?”, reflexionó la joven actriz en diálogo con Entertaiment Weekly.