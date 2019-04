Avengers: Endgame [SPOILER]: El sutil cameo que solo verdaderos fans notaron [VIDEO]

No cabe duda que Avengers: Endgame es el estreno del año. Con solo una semana en las salas de cine, la cinta de Marvel ya ha recaudado más de 1.200 millones de dólares y se espera que esta suma aumente considerablemente en las próximas semanas.



Con el estreno de Avengers: Endgame, varias salas de la capital lucieron abarrotadas de fanáticos que querían ver el gran desenlace de la lucha contra Thanos y, quizás, la última aparición de sus personajes favoritos en pantalla grande. Si bien las sorpresas no tardaron de llegar en la película, un sutil cameo ha sido hallado por astutos fanáticos.

Un cameo casi imperceptible ha salido a la luz, gracias a los propios espectadores, y esta vez está más vinculado con Guardianes de la Galaxia.

SI NO HAS VISTO LA PELÍCULA, ESTA INFORMACIÓN ES SPOILER

No hay duda que el momento más épico de la cinta es cuando los héroes consiguen revertir el chasquido de Thanos y Doctor Strange trae de vuelta a todos los desaparecidos para enfrentarse a Titán loco.

Si fuiste un gran observador habrás notado la presencia de Howard, the Duck, personaje parte del mundo Marvel Comics. Según recoge Comic Book, su aparición se da cuando Wasp aparece en pantalla por primera vez junto con el resto de superhéores. Si miramos con atención a la derecha de la escena, veremos un alienígena azul, y justo delante de él está el Howard.

Para los que no lo recuerdan, Howard, the Duck hizo su primera aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel en la primera entrega de Guardianes de la Galaxia, donde tuvo un breve cameo en la escena post-créditos. También contó con una aparición en Guardianes de la Galaxia Vol. 2, e incluso estuvo a punto de tener un pequeño papel en Avengers: Infinity War, aunque, según guionistas, al final no se llevó a cabo.