Mark Ruffalo no sabía que actuó junto a Brie Larson antes de 'Avengers: Endgame'

Durante la alfombra roja de la recién estrenada cinta de Marvel, ‘Avengers: Endgame’, un entrevistador de Entertainment Tonight le preguntó a Mark Ruffalo si estaba enterado que Brie Larson, la interprete de la Capitana Marvel, había actuado junto a él en la película “Si tuviera 30” del 2004. El actor se sorprendió al escuchar esto, pues no se había dado cuenta de ese detalle hasta ese momento.

El entrevistador le muestra a Ruffalo una foto donde se ve una Larson adolescente interpretando a una de “Las seis”, un grupo de chicas populares de la escuela en aquella cinta. El actor sorprendido, toma la fotografía, se ríe y dice "Ella era una chica mala. Oh dios mío, eso es increíble. No lo sabía".

Tras esto, el intérprete de Bruce Banner (Hulk) en ‘Avengers: Endgame’ y en el resto de películas en el Universo Cinematográfico de Marvel, confesó que no sabía que habían trabajado juntos. En aquella época, Brie Larson tenía apenas 14 años, mientras que Ruffalo tenía 36 y era uno de los personajes principales.

Miles de usuarios que vieron la corta entrevista al actor en la alfombra roja se sorprendieron, ya que tampoco habían notado que ambos actores habían trabajado juntos en un filme antes de ‘Avengers: Endgame’.

Esto casi coincidió con el decimoquinto aniversario de “Si tuviera 30” el pasado 23 de abril. Esta película cuenta la historia de Jenna, una adolescente de 13 años que sueña con llegar a los 30 y ser exitosa y hermosa. Además, busca la aceptación del popular grupo de su escuela “Las seis”, el cual es integrado por el personaje de Brie Larson.

Al mismo tiempo, Mark Ruffalo interpretó a una versión adulta de Matt, el mejor amigo de Jenna (Jennifer Garner). Él se encargó de hacerle recordar a ella todo lo que había vivido y cómo fue su radical cambio desde la escuela hasta ese momento.

Por otra parte, ‘Avengers: Endgame’ se estrenó el pasado 25 de abril y narrará la lucha de los Vengadores para regresa a la mitad de seres vivientes en el universo, a quienes desapareció Thanos en ‘Avengers: infinity War’, luego de haber conseguido las seis gemas del infinito.

