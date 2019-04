Zac Efron volvería a ser Troy Bolton en serie de "High School Musical" de Disney+

¿Volveremos a ver a Zac Efron como Troy en la serie de "High School Musical"? En septiembre pasado, se anunció que el servicio streaming Disney+ contará con esta producción, por lo que saltó la incógnita de si veremos al actor en el papel nuevamente.

La serie de "High School Musical", película que se estrenó hace 13 años y que llevó a la fama a Zac Efron y Vanessa Hudgens se lanzará recién en el 2020, sin embargo, la producción contará con un elenco totalmente diferente al que participó en la película de Disney.

Pese a ello, los fans han estado especulando la posible aparición de Zac Efron como Troy Bolton, tanto así, que el mismo actor decidió declarar sobre ello e incluso, no lo descartó. El actor realizó una entrevista al portal estadounidense Extra mientras promocionaba su nuevo filme de Netflix, "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile".

"¿Si aparecería en una serie de 'High School Musical'? Por supuesto... no veo por qué no. No estoy familiarizado con esto, no sabía que había una serie", expresó Zac Efron al ser consultado si le gustaría aparecer en el nuevo proyecto de Disney+.

Tras estas palabras, los fanáticos del actor y de la saga de películas comentaron muy emocionados esta posibilidad, incluso mencionaron que Troy Bolton (Zac Efron) podría ser el nuevo entrenador del equipo de básquet de la escuela.

¿Habrá humo blanco en esta decisión? Habrá que esperar cualquier anuncio por parte de Disney, por el momento, son solo especulaciones.