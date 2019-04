¿Capitán América tendrá romance con Bucky Barnes en Endgame? Fans se lo piden a Chris Evans [VIDEO]

La esperada película de Marvel, ‘Avengers: Endgame’, está a solo unos días de estrenarse y millones de fanáticos de todo el mundo ya cuentan con sus entradas para el estreno. Como parte de la promoción de la cinta, los protagonistas estuvieron en numerosas presentaciones por diversos lugares del mundo. Uno de ellos fue Corea del Sur, donde cientos de fanáticos le pidieron a Chris Evans un romance entre el Capitán América y su mejor amigo, Bucky Barnes.

Un video publicado en Twitter muestra a Evans hablando sobre la relación amorosa que tuvo Steve Rogers con Peggy Carter en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel. El actor dijo “si tuviera la gema del tiempo creo que Steve Rogers estaría interesado en perseguir una relación con Peggy Carter. Honestamente, si con la Piedra del Tiempo se puede ir a cualquier parte, quiero decir, fuera del tiempo... Peggy Carter realmente representa un amor”.

Después de escuchar esto, los fanáticos coreanos lanzaron gritos de emoción por las enternecedoras palabras del actor que interpreta al Capitán América. Sin embargo, Anthony Russo, uno de los directores de ‘Avengers: Endgame’, interrumpió el momento y dijo “¿Alguien se ha preguntado qué hay de Bucky (soldado del invierno)?”. Esto provocó un grito aún mayor entre los asistentes.

Chris Evans no logró a entender lo que había dicho el director, por lo que Chris Hemsworth (Thor) y Jeremy Renner (Hawkeye) tuvieron que volver a repetírselo. Con sorpresa, el actor dijo que Bucky era su muchacho y que sentía mucho cariño por él. La reacción de los fanáticos coreanos no se hizo esperar y comenzaron a gritar a una sola voz “Bucky, Bucky, Bucky…”.

Evans intentó seguir hablando sobre la situación, sin embargo, Paul Rudd (Ant-Man) volvió a preguntar “pero, ¿qué hay de Bucky?” y esta vez fueron los actores presentes en el escenario quienes repitieron el nombre del súpersoldado en repetidas ocasiones. Bucky Barnes fue uno de los que desapareció tras el chasquido de Thanos, pero se espera que regrese para ‘Avengers: Endgame’.

Bucky chants breakout during #Avengers press tour after Chris Evans starts talking about his love for Peggy 😂



(via Mtime | https://t.co/VosDUCUG5w)pic.twitter.com/mC7kFJTNwa