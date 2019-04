Dragon Ball Super: Filtran material inédito de Gokú uniendo todas sus transformaciones [FOTO]

¡Gokú con su máximo poder! Dragon Ball Super es uno de los animes más reconocidos a nivel mundial y Gokú, su protagonista, el personaje más poderoso y queridos por el público.

Es justo Kakarotto, quien fue el primer guerrero de su raza que alcanzó el nivel de super saiyajin, el que descubrió nuevos niveles que le otorgaban más poder.

Si en Dragon Ball Z pudimos ver a un luchador con el cabello dorado, en Dragon Ball Super se vio a un guerrero con el cabello rojo, azul y blanco respectivamente.

¿Pero qué pasaría si Gokú realizara todas sus transformaciones al mismo tiempo? Un fanático nos da la respuesta con una magnífica ilustración que publicó en su cuenta de Twitter.

I've had this idea to cover every aura of Goku's transformation at once, and finally put the idea into action!

Hope you like it! pic.twitter.com/yrjZ9WOyXF