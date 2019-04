Dragon Ball Super: ¡Buenas noticias! segunda temporada estrenaría teaser en los próximos días

¡Gokú y sus amigos regresan! Dragon Ball Super es uno de los animes más conocidos en el mundo y cuenta con millones de seguidores, que piden el regreso de la serie a la pantalla chica.

El Torneo de Poder fue la última saga de Dragon Ball, en donde se pudo ver a un Goku que superó sus límites al mostrar el ultra instinto, poder con el que pudo dar batalla al poderoso Jiren.

Luego llegó la película de Broly, que continúo la historia y dejó un final abierto para el salvaje saiyajin que se encuentra viviendo en un planeta alejado.

Hace poco se filtró la información sobre un encuentro que hubo entre inversionistas de la marca Dragon Ball para saber las próximas novedades del anime.

Es en esa reunión donde se comentó que a finales de abirl llegaría un anuncio especial para los seguidores de la historia creada por Akira Toriyama.

En Twitter se publicó un anuncio que indica que un teaser de la segunda temporada de Dragon Ball Super se estrenaría entre el 20 y 28 de abril.

Sin embargo, otro tuit confirmó que el esperado teaser llegaría a fines de mayo. Esto se debe a que Naohiro Shintami (diseñador de personajes en Dragon Ball Super Broly) esta al mando de la nueva producción y que está trabajando en la segunda temporada desde fines de 2018.

[Modified info] Dragon Ball Super 2

Teaser scheduled by the end of May!



[Everything can change, so stay tuned!] #DragonBallSuper pic.twitter.com/ZQ93YGIGeK