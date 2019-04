Avengers: Endgame: Chris Evans habría confirmado importante spoiler de la cinta

Verdades ocultas en bromas. A escasos días del esperado estreno de Avengers: Endgame, los actores pertenecientes al cast oficial siguen recorriendo el mundo para publicitar la película de Marvel.

En la última edición The Late Show con Stephen Colbert, Chris Evans y el resto del equipo se presentó para contestar algunas de las preguntas en torno a Avengers: Endgame. De acuerdo al video publicado en YouTube, todo indica que ' Capitán América' dejó escapar un gran spoiler de la cinta. ¿Fue consiente de esto?

En el segmento "Just one question" del programa, una de las interrogantes se ha llevado la atención de los fans. "¿Quién es el mayor enemigo de los Vengadores?", comentó una participante. Mientras el resto escogía a Thanos, Evans tuvo una respuesta particular.

"Honestamente, yo diría que las rozaduras. Si alguna vez has atravesado un portal interdimensional con un traje ceñido, sabrás lo que quiero decir", exclamó.

Bien, obviamente la respuesta es irónica, pero ¿por qué un portal interdimensional? Eso parece un ejemplo extrañamente específico, ¿verdad? Después de todo, ¿cuándo en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel hemos visto al Capitán América viajar a otra dimensión? Bueno, el comentario indica que el Primer Vengador y sus compañeros lo harán en Avengers: Endgame.

Pero esto no es lo único, la respuesta de Chris Evans también nos deja abierta la posibilidad de una amenaza a parte de Thanos. De viajar al Reino Cuántico, ellos podrían toparse con amenazas poco conocidas. Recordemos que en las escenas eliminadas de Ant-Man and the Wasp se supo de la existencia de "guardianes" que evitan el movimiento normal por el microverso.



Ant-Man and the Wasp escena eliminada del Reino Cuántico