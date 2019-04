Game of Thrones: Arya y Gendry se reencuentran ¿qué arma le pidió al herrero?

Game of Thrones temporada 8 llegó a la señal de HBO tras una larga esperada. El capítulo titulado, 'Winter is here' (El invierno está aquí), llenó de nostalgia a los fans por los reencuentros y la llegada a Winterfell de Daenerys Targaryen.



Si bien el encuentro que tuvieron Arya Stark y Jon Snow fue uno de los más emotivos de Game of Thrones 8x01, la conversación que sostuvieron la joven de Invernalia y el bastardo de Robert Baratheon es uno de los más comentados. ¿Qué le pidió Arya?

Arya Stark (Maisie Williams) y Gendry Baratheon (Joseph Dempsie), bastardo del rey Robert, no se veían tras separar sus caminos temporadas atrás por lo que su breve charla es uno de los más comentados. Tras un careo entre Arya y El Perro, la joven de Winterfell centra su atención en el herrero, que ha llegado hasta el Norte para forjar las armas con las que se enfrentarán al ejército del Rey de la Noche.

La complicidad entre Arya y Gendry es algo que es imposible de olvidar entre los fans de Game of Thrones, por lo que aquel “You'd be my lady" (siempre serás mi chica), que le dice Baratheon a ella robó más de una sonrisa a los televidentes. Pero Arya tiene un objetivo claro, por ahora, y no duda en pedirle que le fabrique un arma.



En la secuencia, Arya Stark le muestra un boceto de lo que quiere a Gendry. ¿De qué arma se trata? Poco se puede ver del diseño, pero se identifican dos extremos puntiagudos, eso sí, ella tenía el material perfecto para fabricarla: acero Valyrio.



En el tráiler de la octava temporada pudo verse a Arya luchando con otra arma que no es su espada Aguja, por lo que podría tratarse de esta nueva fabricación del herrero Gendry.