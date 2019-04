‘Star Wars: The Rise of SkyWalker’: ¿Qué pasó con el sable de luz de Luke Skywalker? [SPOILERS]

Con el lanzamiento del tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker, los fans no dejan de publicar teorías en las redes sobre el regreso del Emperador Palpalpatine, los restos de la ‘Estrella de la Muerte’ y el rol que tendrá Leia Organa en la última película de ‘La Guerra de las Galaxias’.

Entre las tantas incógnitas que dejó el tráiler, una de estas fue resuelta durante la misma Star Wars Celebration de Chicago por la actriz Daisy Ridley. La intérprete de Rey en la ficción reveló que el sable de Luke Skywalker que Kylo Ren y su personaje destruyeron en ‘Star Wars: Los Últimos Jedi’ seguirá en el lado luminoso de la fuerza.

Consultada por el icónico sable láser utilizado en un primer momento tanto por Anakin como por Luke - para luego ser recolectado por Maz Kanada en Takodona, la actriz confirmó que estará presente en la cinta. "El sable de luz que Rey heredó vive", expresó ante el aplauso de la multitud de fans asistentes al evento.

Lo último que vimos la espada Jedi fue su destrucción en dos partes durante el enfrentamiento entre Rey y el líder de La Primera Orden Kylo Ren. Posteriormente, la aprendiz de Luke Skywalker recoge los restos y se los presenta a Leia Organa, quién le responde tranquila: "Tenemos todo lo que necesitamos".

