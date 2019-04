Avatar: La Leyenda de Aang ¿Porqué cancelaron la temporada 4?

Muchos fanáticos se preguntaban qué ocurrió con el avatar Aang luego de derrotar al señor del fuego Ozai en un impactante final de temporada. Si bien tuvimos el estreno de ‘La Leyenda de Korra’, siempre quisimos conocer más de la vida del maestro de los cuatro elementos.

Es por este anhelo que el mismo guionista de la serie tuvo que contestar la gran incógnita que dejó a los fans sin una cuarta temporada de ‘Avatar: La Leyenda de Aang’. La razón podría dejar en desconcierto a más de uno.

PUEDES VER: Kids Choice Awards 2019: revive la premiación de Nickelodeon

Consultado por un usuario de Twitter sobre una continuación tras la tercera temporada, el guionista de la serie, Aaron Ehasz, indicó que sí hubo planes para realizar una cuarta parte, pero la producción de la infame película ‘The Last Airbender’ era la prioridad de ese entonces.

“Para ser sinceros, hubo un momento en el tiempo en el que todos pensamos que haríamos una cuarta temporada. Luego llegó M. Night“, indicó en referencia al director M. Night Shyamalan.

Según Ehasz, M. Night se encontraba a cargo de la película basada en la serie pero Mike y Bryan, creadores de ‘Avatar: La Leyenda de Aang’, querían enfocarse en el desarrollo de la cinta.

En ese sentido, el guionista reveló que una cuarta temporada habría tratado sobre la princesa Azula y la relación con su hermano Zuko. Este último se convirtió en señor del fuego tras la derrota de su padre Ozai ante el Avatar.

“Pese a todo, su hermano Zuko habría estado ahí. Creyendo en ella, defendiéndola y haciendo lo mejor a ayudar a entender su dolor que ya no puede mantener sola. Con Zuko, siendo paciente, misericordioso e incondicionalmente amoroso, con todas las fortalezas que ganó del tío Iroh”, confesó en el hilo de Twitter.

I always intended for #Azula to have a redemption arc in the story of #AvatartheLastAirbender. (thread)