Game of Thrones: las razones por las que Daenerys Targaryen sí podría tener hijos [VIDEO]

A solo una semana del gran estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones (Juego de Tronos), muchos fanáticos de la serie ya han empezado a especular sobre lo que podría pasar en el desenlace final de la popular producción transmitida por HBO.

De esta manera, durante los últimos días, se han difundido varias teorías relacionadas a lo que podría pasar con cada uno de los principales personajes de GOT. Una de las que ha tomado mayor fuerza implica a Daenerys Targaryen y el misterio de su descendencia.

¿Podrá llegar a tener hijos pese al hechizo de la bruja Mirri Maz Duur, quien menciona que “la vida solo se puede pagar con la muerte”?, ¿Qué pasará entre Daenerys y Jon Snow, ahora que la serie lleva varios capítulos insinuando una posible relación entre ellos?

En torno a estas interrogantes, los fanáticos de Juego de Tronos han revelado algunas teorías que explican las razones por las que Daenerys Targaryen sí podría llegar a tener hijos, pese a que la famosa serie de HBO ha hecho creer que ella no podría ser madre de nada más que de sus tres dragones.

Recordemos que,tras la muerte de Khal Drogo, la bruja Mirri Maz Duur, esposa del dios del templo de los Lhazareen, le da a entender a Kahleesi (Daenerys Targaryen) que su esposo no regresará a ella “hasta que su útero se active de nuevo” con la frase “only death may pay for life” (“la vida solo se puede pagar con la muerte”). Varios fanáticos han recordado esta escena y la han relacionado con el aborto que tuvo Daenerys cuando Drogo murió.

De esta manera y haciendo referencia a la frase de la bruja Mirri, los seguidores plantean que si “la vida solo se puede pagar con la muerte”, la Madre de Dragones ya ha cumplido con ello, por lo que, tras haber perdido a uno de sus “hijos”, tal vez la naturaleza le conceda uno si se llega a dar la relación con Jon Snow.

Los fanáticos también relacionaron esta posibilidad con un episodio del sexto capítulo de GOT, en el que Jorah Mormont le pide a Jon Snow que se quede con la espada de su padre: “Que os sirva bien y a vuestros hijos después”, señala, haciendo referencia a una posible descendencia de Jon.

Pese a que ninguna de estas especulaciones ha sido confirmada aún, los seguidores de Juego de Tronos ya esperan con ansias el estreno de la última temporada de la serie, que revelará el destino de cada uno de sus personajes.

