10 series coreanas para ver en Netflix

La cultura coreana o más conocida por los jóvenes como 'ola hallyu' ha conquistado todos los rincones del mundo, incluso Netflix se rindió a esta incluyendo dentro de su catálogo una extensa lista de contenidos creados originalmente en Corea del Sur. En la plataforma se puede encontrar series coreanas y películas asiáticas para ver vía streaming.

Si quieres pasar una noche romántica viendo las mejores propuestas en series coreanas que tiene Netflix o también conocidos como 'doramas', te compartimos una lista detalla de 10 recomendaciones que te harán llorar, reír, y hasta volverás a creer en el amor con las historias que narran.

Entérate de lo que tratan las 10 mejores series coreanas más vistas en Netflix y que son las favoritas de miles de seguidoras del Kpop. A continuación te compartimos la lista y sus respectivos tráilers.

1. Romance is a Bonus Book (El amor es un capítulo aparte)

Drama coreano recién estrenado en Netflix que te envolverá desde el primer capítulo por la historia, pero sobre todo, porque el actor surcoreano Lee Jong Suk protagoniza escenas tiernas junto a la actriz Lee Na Young. Esta serie de televisión de Corea del Sur se está transmitiendo actualmente vía streaming por la famosa plataforma, donde cada semana sale un capítulo nuevo. ¿Te lo vas a perder?

Esta comedia romántica narra la vida de un escrito talentoso llamado Cha Eun-Ho y de su amiga Kang Dan Yi. Ella es una redactora creativa que ansía trabajar luego de 11 años tras haber pasado por un divorcio, por esa razón miente en su hoja de vida y logra ingresar a una prestigiosa editorial donde conocerá al mor de su vida.

El amor que atraviesan Cha Eun-Ho y Kang Dan Yi ha encantado a los usuarios de Netflix, ya que la serie es la más cotizada dentro de la plataforma de videos.

2. Stranger

Serie coreana llena de suspenso, hechos policiales y también de cultura. Quedarás enganchado con Stranger porque verás un rostro conocido, ya que la famosa actriz 'Doona Bae', quien participó de Sense8, producción original de Netflix, es parte de la historia y obviamente demuestra sus artes marciales.

Un valiente fiscal se enfrentará a la mafia que abunda dentro del juzgado, pero antes de esto deberá encontrar al responsable de varios asesinatos que guardan relación con la cabecilla de la banda criminal disfrazada de hombre ilustres. Pero, él no estará solo, ya que la valiente policía Han YeoJin (Doona Bae) colborará para eliminar la red de corrupción política.

3. Descendants of the sun (Descendientes del Sol)

Historia de amor de principio a fin, ya que sus protagonistas terminan casados. La trama de este dorama no solo se desarrolla en Corea del Sur, sino que toma un rumbo más internacional. Imagina una relación amorosa entre una médica y un soldado que debe velar por la seguridad de su país. Mo-Yeon y ShiJin, respectivamente, inician un intenso romance, quienes arriesgan sus vidas en medio del fuego cruzado de una guerra que no es suya.

Esta serie coreana ha tenido muchos 'likes' en Netflix y se ha considerado una de las mejores por sus efectos especiales, música, calidad de la fotografía, pero sobre todo, por su increíble final.

4. Hello, my twenties!

Este 'Kdrama' lleva por título original 'Age of Youth', pero en Netflix fue cambiado. La cultura popular coreana está reflejado en esta serie que tiene dos temporadas, donde podrás ver romance, humor y drama. Sus protagonistas bordean los 20 años, todas mujeres, y tendrán que convivir como 'roommates' en una residencia llamada "Belle Epoque”, mientras cursan sus clases universitarios.

Las cinco chicas manejan distintas personalidades, problemas y estilo de vida. Si quieres ver esta serie coreana deberás reservar un día porque la ansiedad por esperar por cada capítulo te invadirá.

5. Something in the Rain (Bajo la lluvia)

"Para el amor no hay edad", esta frase resume la serie coreana romántica que se transmite vía streaming en Netflix. El amor que deben atravesar sus protagonistas, Yoon Jin Ah, mujer de 35 años, y Seo Joon Hee de 31 años, llenarán de altibajos la historia. El conflicto principal comienza cuando Jin Ah termina su relación con un hombre de su edad porque se enamora del hermano menor de su mejor amiga, esto no es aceptado de buena forma por la familia de ambas partes

En la trama también encontrarás los problemas laborales que debe pasar la mujer dentro de una sociedad surcoreana. Te compartimos el tráiler de esta producción de 16 intensos capítulos que te sacarán más una lágrima.

6. Strong Girl Bong-Soon (Poderosa Bong Soon)

Dotada de una fuerza sobrenatural al nacer, Bong-soon lucha contra el mal y hace justicia mientras se enreda en un triángulo amoroso con su jefe y un policía, quien resulta ser su amigo; es el resumen de la serie coreana que se puede encontrar en Netflix. La historia está llena de romance, conflictos y comedia.

Este título tiene 16 capítulos, donde verás las problemas que tendrá Bong-soon para ocultar sus poderes de la persona que ama y a la vez llevar una vida como cualquier mortal. Los famosos actores: Park Bo-young, Park Hyung-sik y Ji Soo, son los que hacen su aparición en la telenovela surcoreana.

7. Recuerdos de la Alhambra

Esta serie de televisión surcoreana solo está disponible en Netflix de forma internacional y tiene como actores principales a la famosa Park Shin Hye y a Hyun Bin, además verás en escena al cantante ChanYeol, integrante de la agrupación EXO. La trama combina la ficción de los videojuegos, romance, suspenso y lucha.

La realidad virtual está presente dentro de cada capítulo, por lo que acaparará tu atención al instante. Yoo Jin-woo, multimillonario de una empresa de videojuegos de realidad aumentada tendrá que viajar hasta Granada, en España, para encontrarse con un joven para cerrar un contrato, pero este misteriosamente desaparece.

Diversos sucesos inesperados hacen que Yoo Jin-woo tenga que vivir en un estado de paranoia, sin poder identificar en qué mundo vive, dentro del juego virtual o la realidad. En medio de todo esto se involucra Jung Hee-joo, hermana del creador del videojuego, quien sufre de problemas económicos y que se enamora del magnate.

8. Reply 1997 (Respuestas de 1997)

Su otro nombre comercial fuera del catálogo de Netflix es 'Answer Me 1997'. Si quieres aprender sobre cómo inició el auge del Kpop y los fans que tienen actualmente, esta serie coreana es para ti. La trama se concentra en seis amigos que viven en Busan, una provincia de Corea del Sur, quienes a la vez acuden a la secundaria. La historia se desarrolla en dos tiempos, una en 1997 donde son estudiantes, y otro en el 2012.

Los capítulos de este dorama se desarrollan entre los años 90 y se concentran en la vida de Sung Si Won, quien es fanática de la banda de Kpop 'HOT' y termina enamorada de uno de sus amigos. En el presente, se trata de averiguar con quién de los amigos terminó casada y con un hijo.

9. Oh My Ghost

En este título encontrarás una combinación de romanticismo y situaciones paranormales. Esta drama coreano fue dirigido por el famoso director Yoo Je-won, quien llenó la historia de curiosos efectos especiales que dotan de humor a la trama que se transmite en Netflix.

La protagonista, Na Bong-Sun se desempeña como asistente de chef en un lujoso restaurante, pero su timidez le trae constantes problemas, pero esa conducta se esfuma cuando su cuerpo es poseído por una fantasma que en vida era una atrevida señorita y cocinera experta en el local de comida de su padre.

El espectro de la joven Shin Soon-ae, quien murió siendo virgen, deberá enamorar a un hombre para que se entregue a él y de esa forma podrá irse al más allá. El hombre escogido para ese propósito será el jefe de Bong-Sun, quien maneja un carácter especial.

10. Reply 1994 (Answer me 1994)

Esta divertida y romántica historia está ambientada en 1994. En esta serie coreana podrás presenciar las curiosas anécdotas de seis universitarios, quienes deben vivir juntos en Seúl, Corea del Sur, en la casa familiar de Sung Na-jung, una chica extrovertida y llena de humor. Ella debe enfrentarse a sus sentimientos, ya que se enamora su mejor amigo y casi hermano a quien llama como "Sseureki" (basura).

El 'Kdrama' que se puede ver en Netflix no solo explica la evolución de la cultura pop coreana, sino que también los inconvenientes que tuvieron que pasar sus protagonistas para terminar la universidad en un tiempo complicado. La incógnita de esta telenovela es conocer con quién termina casada Sung Na-jung ya que se le presentaros varios líos de amor.