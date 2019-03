'Jóvenes brujas': cinta de los 90 alista remake ¿Regresará elenco original?

Los 90 nos dejó grandes historias y películas que hasta hoy se mantienen vigentes gracias a sus personajes y tramas. Uno de estos largometrajes es The Craft, o conocida en Latinoamérica como 'Jóvenes brujas'.

La película de culto de 1996, estaría a punto de regresar a las salas de cine, gracias a un remake el cual vería la luz veinte años tras su estreno.

'Jóvenes brujas' nos presenta la vida de cuatro adolescentes que practican hechicería sin mayor tipo de temor. Si bien por el momento no se ha confirmado el elenco que protagonizará esta nueva historia, la productora Bumhouse se encargará del regreso de las brujas a la pantalla grande. Columbia Pictures se une al proyecto para llevar a cabo la película.

La película original de 'Jóvenes brujas' contó con las actuaciones de Robin Tunney, Neve Campbell, Fairuza Balk y Rachel True, quienes celebraron una pequeña reunión el mes pasado en el vigésimo aniversario del estreno. En aquella ocasión Tunney dijo que le gustaría volver a interpretar su papel en una posible secuela.

Hace un par de días, el portal Hollywood Reporter informó que Zoe Lister-Jones escribirá y dirigirá esta nueva versión del aquelarre. Ella ha sido parte de no menos famosas producciones. Entre sus trabajos destacan: New Girl, The Good Wife y dirigió la película Band Aid (2017).