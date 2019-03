My Hero Academia: Él sería el culpable de que Midoriya no haya manifestado su ‘Quirk’

Parece que tanta teoría podría volverse realidad. My Hero academia (Boku No Hero Academia) es uno de los manga y anime que se mantiene semana a semana entre los primeros puestos de los ranking en Japón, estos logros son gracias a la trama cada vez más atrayente que va presentando, que logra ganarse la fidelidad de miles de fanáticos no solo en el país asiático, sino también en el mundo.

Al ser un manga y anime de entre los más populares, no es ninguna sorpresa que My Hero Academia (Boku No Hero Academia) haya sido blanco de muchísimas teorías que buscan predecir el destino de los jóvene héroes. En muchas ocasiones estas quedan como tales, solo teorías, pero una revelación hecha en el último capítulo del manga podría cambiarlo todo.

Se trata de la revelación hecha en el último capítulo del manga de My Hero Academia (Boku No Hero Academia), el número 221. En el que se ha introducido a un personaje que se afirma tuvo una relació directa con quien fue el principal antagonista ‘All for one’. Se trata de un individuo que podría haber tenido algún tipo de influencia en Midoriya Izuku y la no aparición de su Quirk.

Por el momento se sabe que su nombre es Daruma Ujiko, o también conocido simplemente como ‘Doctor’, y es quien estuvo a cargo de los cuidados de ‘All for one’, además de haber sido quiene apoyara los planes del villano y es el principal creador de las criaturas conocidas como ‘Nomus’. Su apariencia, aunque solo se ha podido ver a manera de sombra, nos hace recordar a cierto personaje que apareció en el capítulo 1 de la primera temporada. Pero ¿Qué relación podría tener con Midoriya este nuevo villano?

Teoría

La teoría que viene circulando desde hace ya un tiempo en internet, reza que Daruma Ujiko, sería el responsable de la pérdida del ‘Quirk’ de Midoriya Izuku y tal vez de muchos otros niños que jamás presentaron alguna particularidad. Esto se empezó a especular desde el capítulo número 59 del manga, en una escena donde se ve le ve conversando con All For One. Su apariencia llamó mucho la atención de los fanáticos, quienes no dudaron en compararlo con el mismo doctor con el que asistió Midoriya en el primer capítulo.

Y ahora con su aparición casi completa en el capítulo 221 del manga, se hace cada vez más real la posibilidad que haya sido este personaje uno de los responsables de la desaparición del Quirk de Midoriya, además que en una de las páginas habría afirmado que no solo se encargaba de atender a All For One, sino que tenía otros pacientes, al decirle a la liga de villanos “Supongo que esta es la primera vez que todos menos shigaraki me conocen. Aunque puede que nos hayamos visto en el pasado.”

¿Será que este personaje tendrá un rol incluso más determinante en la trama? Puedes leer el último capítulo del manga haciendo click Aquí.

Boku No Hero Academia es un anime que fue estrenado en el año 2016. Fue dibujado por el japonés Kohei Horikoshi y ha logrado situarse en varias ocasiones en el primer lugar de las encuestas en la revista Weekly Shonen de la editorial Shueisha.

My Hero Academia

Narra la historia de un mundo donde de un momento a otro las personas empiezan a obtener diversos poderes, terminando así con más 80% de la población con algún tipo de poder. Sin embargo aún hay casos de personas que nacen sin algún tipo de particularidad, es este el caso de ‘Deku’ el protagonista, quien pese a no tener ningún poder, luchará por convertirse en un héroe.

Mira aquí el intro más reciente del anime