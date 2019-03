Dragon Ball Super: Así sería la fusión entre Gogeta y Vegito ¡Un nuevo guerrero nace!

La historia de Dragon Ball cuenta con incontables personajes fuertes, dos de los más poderosos que fueron creados por Akira Toriyama, sin duda alguna, son Gogeta y Vegito. Ambas son fusiones entre Gokú y Vegeta. El primero, recién se hizo canon en la última película, Dragon Ball Super: Broly.

A ambos se les ha visto en diferentes sagas, sin embargo, no sería nada descabellado verlos juntos por una vez. Esto es algo que los fans de Dragon Ball Super esperan con muchas ansias. Es por ello que, uno de ellos, decidió hacer realidad este sueño.

¿Se imaginan cómo luciría la fusión entre Gogeta y Vegito? Seguramente debe ser el personaje más fuerte de todo el universo de Dragon Ball Super. El primero derrotó a Broly en cuestión de segundos e hizo explotar todo su poder, encantando a miles.

Por otro lado, Vegito, tuvo dos apariciones en la historia, contra Majin Boo y Zamazu. En ambos casos, el guerrero demostró ser superior a ambos enemigos. Ahora, ¿qué tan fuerte sería la fusión de los dos? Un fan se tomó el trabajo de animarlo como si se tratase del juego Dragon Ball Xenoverse 2.

Renaldo Saiyan (@Renaldo_Saiyan) fue el encargado de hacer este video donde muestra a Gogeta Super Saiyan Blue y a Vegito Ultra Instinto. Ambos guerreros hacen la danza de la fusión y dan origen al guerrero más poderoso de toda la historia de Dragon Ball Super.

This is the wish of

SUPER DRAGONBALL HEROES ! ♡ pic.twitter.com/ko9tpOAKDw