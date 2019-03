The Walking Dead 9x15: episodio expuso icónica escena entre Carol y Daryl ¿Lo notaste?

El último episodio de The Walking Dead 9X15: 'The Calm Before', dejó a todos los fans desconsolados y sorprendidos a la misma vez. El capítulo les dijo adiós a 10 personajes claves y que no podrán ahora continuar su viaje junto a los sobrevivientes.

Si te sorprendieron las muertes de Ozzy, Alek, DJ, Frankie, entre otros, la de Henry y la de Tara fueron las que impactaron más a los fans. ¿Cómo tomó Carol esta nueva pérdida?

Probablemente para los televidentes de la serie de zombies el momento que más impactó fue el encuentro que tuvo Carol (interpretada por Melissa McBride) con el cadáver de Henry, su hijo adoptivo. Quién se encargó de acompañarla en esta escena fue Daryl.

El momento es doblemente desgarrador porque fue el reflejo directo de un momento icónico entre Daryl y Carol en la segunda temporada. Después de todo un ciclo de búsqueda de Sophia, hija de Carol, los espectadores se enteraron que estaba entre los no muertos escondidos en el granero de Hershel. De la misma manera, Daryl contuvo a Carol para que no corriera hacia su hija mientras lloraba su muerte.

The Walking Dead 9X15: 'The Calm Before': La muerte de Henry



" Ese es uno de mis episodios favoritos de todo The Walking Dead", dijo la directora del episodio 'The Calm Before', Laura Belsey, a Insider al hablar sobre la similitud en ambas escenas. "Recuerdo que cuando vi eso, solo grité, así que sí, ese es un 'guiño' directo a la segunda temporada".

"Creemos que esta escena consolidó el vínculo especial que tienen Daryl y Carol", exclamó Belsey. "Tienen una conexión tan grande, que genera interés y es maravilloso", agregó.