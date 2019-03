Zack Snyder habla acerca de la controversial escena sobre “Martha” y que su Batman asesinaba

El pasado fin de semana, Zack Snyder se presentó en un evento en una universidad, donde presentó los cortes de casi todas sus películas, ante muchos seguidores fans que le realizaron una sesión de preguntas y respuestas.

Él le dedicó un tiempo especial a la recepción que generaron sus películas del universo DC y lo que fue Justice League, contando detalles que nunca llegó a concretar. En donde más atención le puso, fue cuando tocó dos elementos: el momento “Martha” de Batman v. Superman y las críticas que generó el hecho de que su versión de Batman mataba.

Sobre el primer tema, cuando Superman dice el nombre de su madre, y el Batman se detiene en su intento de matarlo, tanto porque se da cuenta que el extraterrestre al que está a punto de matarlo posee cualidades humanas, así como es un recordatorio del propio inicio de su cruzada para vengar a sus padres, por lo que, Snyder explicó que todo nació cuando sostenía conversaciones con el guionista Chris Terrio.

“Es divertido, porque nosotros llegamos a ese punto en la película, en nuestras discusiones. Sabíamos cómo hacer que pelearan, ¿Pero cómo logras que paren de pelear? Eso es algo difícil. Y estuvimos abordando su humanidad, hasta que Batman se da cuenta de que Superman tiene humanidad, no es solo una criatura, es un hombre, pero es tan humano como se puede ser… y en un montón de formas es más humano que él, ¿no? Superman abrazó las mejores partes de la raza humana y Batman es capaz de ver, de un montón de formas, lo que él no es. Y creo que así fue como comenzamos a hablar sobre eso”, fue lo que dijo Snyder.

“Fue de hecho Chris quien me dijo: ‘Tú sabes, solo por decirlo, ¿no es raro que ambos, tengan madres con el mismo nombre?’, Y yo estaba: ‘¡Eso es alocado! ¿Es verdad? ¡Es verdad!’. Así es cómo esa conversación comenzó, tan simple como eso. Después hablamos de cómo podría funcionar, si Lois lo detendría, quizás sería mejor. Ese tipo de cosas”, explicó Zack Snyder.

Pese a que la escena recibió buenas opiniones, hubo varias críticas de parte de los fans de los cómics, pues, cuando Batman mata a los lacayos de Lex Lurthor en la fábrica en la que tienen secuestrada a Martha Kent, por lo que, Zack Snyder abordó la situación sin contratiempos.

“Alguien me dijo: Batman mató a un tipo. Y yo estaba: Demonios, ¿Realmente? ¡Despierta! Supongo que eso es lo que estoy diciendo. Una vez que has visto con la película, luego llegas y me dices algo como: ¡Mi superhéroe no haría eso! Yo estoy como: ¿Estás hablando de verdad? Estoy harto de eso“, disparo Snyder.

“Es un punto de vista cool el estar como ‘mis héroes son inocentes, mis héroes no mintieron terriblemente a Estados Unidos. Mis héroes no malversaron el dinero de sus corporaciones. Mis héroes no cometieron atrocidades. Eso está bien, pero estás viviendo en un mundo irreal”, expresó el director.

No es novedad que Zack Snyder siempre ha justificado a su ‘Batman matando’ en base a lo que fue el cómic ‘The Dark Knight Returns’ de Frank Miller, sin embargo, hay un detalle, pues dicha propuesta narrativa estaba fuera del canon de DC Comics y presentaba la conclusión de una historia, no el inicio, que es lo que necesitaba el comienzo de un universo cinematográfico.