Once Upon a Time: cinta de Tarantino revela tráiler con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt

Quentin Tarantino regresa a la pantalla grande con Once Upon a Time in Hollywood. La película, escrita y dirigida por el cineasta, ha revelado su primera tráiler con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margott Robbie de protagonistas.

El cineasta nos presenta esta vez, muy a su estilo, los trágicos eventos trazados por la perversa mente de Charles Manson y sus seguidores denominados 'La familia'. Como se sabe, en 1969 Sharon Tate, pareja del director Roman Polaski, fue asesinada por Manson y su séquito en su casa de Los Ángeles.

La novena película del afamado director Quentin Tarantino, es una de las más esperadas por la comunidad cinéfila quienes confían en el genio creativo del realizador.

Tráiler oficial de Once Upon a Time in Hollywood



Sinopsis oficial de Once Upon a Time in Hollywood

La película nos contará la historia de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y Cliff Booth (Brad Pitt), un actor en apuros y su mejor amigo y doble de riesgo.

Años atrás, Dalton fue alguna vez una estrella de la televisión que gozó de cierta popularidad y ahora está tratando de hacer una carrera en el mundo cinematográfico de Hollywood por segunda vez. Si bien las cosas comenzaron a resultar, sus planes se mezclan por azar con los asesinatos de la Familia Manson. El secuestro y posterior asesinato de Sharon Tate y sus amigos acontecen justo al lado de la casa de Rick, y ahí comienzan los enredos.