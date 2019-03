One Punch Man: desata polémica entre fans tras revelar tráiler de temporada 2

One-Punch Man, basada en la historia creada por Yusuke Murata, nos ha presentado por fin su tráiler oficial. Las primera imágenes oficiales de la segunda temporada no solo vienen siendo comentadas por los fans, sino también han sido objeto de duras críticas.

A través del portal oficial de One-Punch Man, un video con el tema musical “Seijaku no Apostle” (“El gran héroe sin corona”), canción de JAM Project y que sirve como opening de la segunda temporada, no presentó las imágenes tan esperadas por fanáticos. Este adelanto nos incluyó la fecha de su estreno, el próximo 2 de abril. con un programa especial conmemorativo. Pero, ¿qué no les ha gustado a los fans?

Horas después del estreno del tráiler, las redes sociales como Facebook y Twitter fueron inundadas por comentarios de los fanáticos de One-Punch Man.

Mientras algunos afirmaban que esperan con ansias el estreno oficial, otros criticaban el diseño del anime. Ahora bajo la dirección de J.C. Staff y no de MadHouse, la historia de Saitama no solo ha tenido que atravesar este cambio sino también en su staff principal de realizadores.

Las comparaciones nada favorables con el manga le han dado a Saitama un nuevo enemigo a quien vencer, los fans. Y es que, si por algo se hizo famoso “One Punch Man” en un principio, fue por las escenas muy similares a su producción en papel.