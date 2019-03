Avengers Endgame: ¿Notaste que 'The Punisher' aparece en el tráiler? [VIDEO]

Desde que se estrenaron las series de héroes en Netflix, muchos fans de Marvel pensaban que estaban conectados en el UCM, incluso pensaban que en algún momento se unirían a las películas, sin embargo, no se dio. O eso pensaban. El último tráiler de Avengers: Endgame incluyó a uno de estos vigilantes.

Todos los fans gritaron de la emoción al ver el segundo avance pues mostraba demasiada nuevas escenas, sobre todo a los Vengadores usando los famosos 'Trajes Cuánticos', con los que viajarán al pasado. Sin embargo, hubo una escena en particular que ha llamado mucho la atención.

El tráiler de Avengers: Endgame mostró en cuestión de segundos a Scott Lang (Antman) ver un poste con varios poster de personas desaparecidas, al asustarse, se le puede ver entrar a la casa. Es esta escena que revelaría que los héroes de las series de Netflix sí existen en el UCM.

¿Cómo así? Una de las imágenes muestra a The Punisher (Frank Castle). Esto habría indicado que o bien llegó a desaparecer por el chasquido de Thanos o simplemente está no habido por los incidentes de su segunda temporada. Recordemos que aún no se sabe si Netflix realizará una tercera parte.

Ante este hecho, se ha hecho la gran pregunta, ¿Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones y Iron Fist también existe nen el UCM? Quizás con la cancelación de estas series y su inclusión en Disney+ sea una pista, pues pueden aparecer en las siguientes películas.

Aquí podrás ver el tráiler de Avengers: Endgame que ha paralizado a todo el mundo.