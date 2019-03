Mortal Kombat: se confirman los personajes que estarán en la película

Mortal Kombat en el cine ya es una realidad. Luego de años de rumores, se confirmó el reboot cinematográfico de la saga de videojuegos, además de revelarse los personajes que estarán presentes en la nueva entrega.

De acuerdo a información que brindó la página web The Hashtag Show, el guionista Greg Russo ya tiene listo el libreto, el cual cuenta con personajes exclusivos creados para la película, que estarán al lado de los personajes que aparecen en el título de PS3.

Según informó el portal de noticias, el protagonista de Mortal Kombat será Cole Turner, un exboxeador reclutado por Jax Briggs para que juntos luchen contra una amenaza llegada de otro mundo, la cual ha organizado un torneo de artes marciales.

Además, se sabe que Cole tendrá una hija llamada Emily, que tendría 12 años y que es una excelente luchadora.

A los protagonistas se les unirán los personajes más conocidos de la saga como Sub Zero, Mileena, Liu Kang, Sonya Blade, Shahg Tsung, Kano y Raiden.

Los peleadores tendrán un aspecto similar al del juego. Además, se sabe que Kung Lao usará su sombrero como una arma y Liu Kang su habilidad para lanzar bolas de fuego.

La producción del reinicio de Mortal Kombat estará a cargo de James Wan, director de Aquaman. A pesar que Greg Russo confirmó que ya tienen al director, presupuesto, locación y al elenco aún le queda recibir la aprobación de Warner Bros para que el rodaje se ponga en marcha.

We have a script, budget, location, director, and cast lists. But we still need WB to give us the go-ahead. Meeting with them again soon.🤞 If you want to see MK back on the big screen, now's the time to let your voice be heard ;) #MK #MortalKombat #MortalKombat11