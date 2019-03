Dragon Ball Super: Hace un año, Gokú dominó el 'Ultra Instinto' y aquí lo recordamos

Un día como hoy, hace exactamente un año, Gokú alcanzó a los Dioses e incluso hizo que se paren de las grandes para presenciar la transformación del Saiyajin. Este fue uno de los momentos que más marcó a los fanáticos de Dragon Ball Super y aquí recordaremos exactamente cómo ocurrió.

"Wiss, ¿Gokú acaba de alcanzar ese punto, no? Demonios, en verdad es una persona de temer, ese aspecto sin duda es la forma completa del Ultra Instinto", expresó Bills, el Dios de la Destrucción, mientras miraba asombrado y asombrado al guerrero Z.

Este hecho sin precedentes ocurrió en el episodio 129 de Dragon Ball Super. Vegeta ya había sido derrotado por Jiren y solo quedaba Gokú en la plataforma. Ante esto, el Saiyajin desató, por tercera vez, el Ultra Instinto mientras se enfrascó en una brutal pelea contra el guerrero del Universo 11.

Sin embargo, Jiren seguía un paso más arriba de Gokú y, por un momento, comenzó a derrotarlo. En ese entonces, el Saiyajin realiza su contraataque y libera todo su poder, el cual aparece como una galaxia a sus pies.

Ante tal demostración de su poder, Jiren desató también su fuerza y crear una gigante bola de energía para arrojarsela a Gokú. En ese momento, todos pensaron que habían eliminado al protagonista, sin embargo, este apareció con una apariencia totalmente diferente. El brillo blanco de su cuerpo, el cabello plateado, así como las cejas, demostraba que había alcanzado ese punto.

Los dioses no tuvieron otra opción que pararse para admirar a Gokú, quien lucía de una manera impresionante. Como todos saben, si bien derrotó a Jiren, al final no pudo darle el golpe final pues su cuerpo no aguantó el 'Ultra Instinto' y aparecieron Androide 17 y Freezer para apoyarlo.

Aquí te dejamos el preciso momento en que Gokú domina el Ultra Instinto en Dragon Ball Super español latino.