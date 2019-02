Avengers Endgame: a dos meses del estreno Marvel revela nuevo video

Avengers 4: Endgame es una de las cintas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), por tal motivo millones de fanáticos esperan un segundo tráiler que revele más detalles de millonaria producción.

Es así que a dos meses del estreno de la película, Marvel Studios se animó a soltar un video que en su cuenta oficial de Twitter para alegría de los marvelitas.

En el video se puede apreciar imágenes de los Vengadores sobrevivientes al chasquido de Thanos, mientras que la escena se cierra y muestra el nombre de Avengers 4: Endgame.

2 Months until #AvengersEndgame. See the film in theaters April 26. pic.twitter.com/iLVNeCrk0w