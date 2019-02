Shazam: Actor pide que dejen de enfrentarlo con Capitana Marvel

Desde la semana pasada, Capitana Marvel, ha estado en boca de todos, y no por su próximo estreno, sino porque la nueva cinta del Universo Cinematográfico de Marvel, ha recibido muchas reseñas negativas y comentarios pésimos, donde se notó claramente la falta de fundamento en muchos de estos, molestando incluso a otros superhéroes, como Shazam.

El ataque que recibió la cinta protagonizada por Brie Larson, nació de parte de personas que intentaron bajo cualquier punto de vista, generar rivalidad con el próximo estreno del Universo DC, Shazam!. Es por eso, que el protagonista de la película, Zachary Levi, salió al frente para hablar de este problema y pedir que dejen de generar esta discordia entre ambos filmes.

Él lo hizo por medio de una ronda ‘Preguntas y Respuestas’ en redes sociales, cuando llegó el tema, el actor expresó que lo que están haciendo “no ayuda a nadie” y que por el contrario, él condena los mensajes y publicaciones “difamatorios y completamente ficticios” sobre la película de Capitana Marvel, buscando poner a Shazam! en su contra.

“Para cualquier que piense que me está haciendo un favor, o le está haciendo un favor a Shazam, no lo está haciendo”, fue lo que dijo el actor, que haciendo referencia que antes el héroe era llamado ‘Capitán Marvel’, no es motivo para que las dos cintas estén enfrentadas.

Por otra parte, le pidió a los ‘haters’ a no realizar ese tipo de comentarios, y pidió que esperen tranquilos por una u otra película, o si son parciales, por las dos cintas. Cabe resaltar que Capitana Marvel llega a los cines el próximo 7 de marzo, mientras que Shazam lo hará el 4 de abril.