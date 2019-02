La serie de Halo en formato live-action ya cuenta con un director

Pasaron muchos años para que finalmente tengamos una confirmación, sobre la serie televisiva de Halo. Esta por fin ya tomó forma y como primer paso se reveló el nombre de quién será su director.

Según el portal Showtime, se pudo saber que Otto Bathurst será el encargado de la dirección del piloto, además de varios de los nueve episodios que tendrá la temporada. Él ya antes estuvo en series como: Black Mirror y Robin Hood, y alternará entre director y productor ejecutivo.

Por medio de un tweet se dio la confirmación que la producción de la serie empezará en los próximos meses, además del nombre de su director.

